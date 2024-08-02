俄國西方大舉換囚 賀錦麗致電俄異議領袖遺孀

俄國與西方今天大規模換囚，事後美國副總統賀錦麗致電俄羅斯異議領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（YuliaNavalnaya），討論這次換囚一事。

法新社報導，尤莉雅的發言人亞爾米許（KiraYarmysh）在社群平台X表示，賀錦麗打電話給尤莉雅「討論這次換囚事宜，並為尤莉雅打氣，並提及納瓦尼和尤莉雅為俄羅斯民主而奮鬥的奉獻」。

尤莉雅也在X寫道：「每個獲釋的政治犯都代表著一次大勝利，都是值得慶祝的理由。」她提到這些獲釋者都是「從蒲亭政權底下被拯救出」。

此次換囚對象包括3名曾任納瓦尼地區競選組織的成員，以及納瓦尼的盟友雅辛（Ilya Yashin）。

納瓦尼被視為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號政敵，今年2月在俄羅斯一處偏遠監獄猝死；尤莉雅的團隊稍早表示，納瓦尼猝死前本在換囚名單之中。

尤莉雅和西方國家都將納瓦尼之死歸咎於克里姆林宮；賀錦麗今年稍早曾表示，納瓦尼之死是「蒲亭殘暴的又一事證」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）上月曾點到賀錦麗這項對俄「不友善言詞」。