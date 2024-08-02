駐日美軍魚鷹機墜海調查出爐 機械人為因素兼具

美國空軍今天公布一架魚鷹運輸機CV-22去年11月在日本外海墜毀事故的調查報告，指出機上一個重要齒輪箱故障、飛行員仍繼續飛行的錯誤判斷均為事故原因。

2023年11月29日美軍一架CV-22魚鷹機在日本鹿兒島縣屋久島外海墜毀，導致機上8人殉職。美軍事後一度停飛部署在全球的魚鷹機隊，但今年3月考量已有飛安確保措施後讓魚鷹機復飛。

日本防衛省配合美軍公布調查結果，也發布日文版的概要報告。

讀賣新聞、「琉球新報」報導，根據美軍的報告內容，當時位於飛機左側被稱為螺旋槳旋翼齒輪箱的變速裝置出現故障，並導致驅動系統故障。

具體狀況為左側齒輪箱內，高速旋轉的一個齒輪因為某種原因斷裂，而斷裂齒輪產生的碎片被夾在齒輪之間並磨損其他齒輪，導致無法傳輸發動機動力。

這架事故機當時從位於山口縣岩國市的岩國基地起飛後，駕駛座顯示裝置故障的警示燈多次亮起，當時的情況應迅速降落飛機，不過飛行員仍持續飛行，並偏離原定的飛行路徑欲嘗試降落在屋久島機場，但飛機著陸前朝左側旋轉，最終墜毀。

調查報告指出，「飛行員未能及時進行風險管理」。

報告指出，飛機左側齒輪箱特定的齒輪斷裂導致事故發生。不過「琉球新報」指出，調查報告未說明齒輪斷裂的根本原因。

而這架事故機當時正與其他CV-22魚鷹機參加演習，並從岩國基地欲飛往沖繩的美軍嘉手納基地。不過起飛41分鐘至約69分鐘之間，儘管通知齒輪箱內出現金屬碎片的警示燈顯示5次，飛行員仍決定依計畫飛往嘉手納基地。

這架魚鷹機起飛後約71分鐘後，由於另外一個警示燈通知出現未燃燒殆盡的金屬片後，飛行員才決定中斷任務嘗試降落在屋久島機場。不過事故機降落前在高度約240公尺處，由於齒輪箱發生故障，飛機向左旋轉，最終墜海失事。

美國媒體指出，魚鷹機過去就有齒輪箱出問題的事故紀錄，包含2022年的2次緊急降落意外。1992年以來，魚鷹機共發生11起墜機事故，造成60多名美軍服役官兵及其他乘員罹難。