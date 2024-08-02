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西方與俄大規模換囚 國際特赦組織憂罪犯不受罰

中央社／ 柏林1日綜合外電報導

美國等西方國家今天與俄羅斯進行冷戰後最大規模之一的東西方換囚，國際特赦組織（Amnesty International）表示，雖欣慰一些俄國反對派人士獲釋，但也擔心換囚助長有罪不罰。

法新社報導，作為這項複雜協議的一部分，俄羅斯已釋放美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）和前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan），數名俄羅斯反對派人士也已獲釋。

其中一名獲釋者為俄羅斯公民柯拉希可夫（VadimKrasikov），他因暗殺前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）被關押在德國。

甘戈什維利的家人表示，他們對柯拉希可夫獲釋的消息「深感痛心」。他們透過律師發表聲明說：「一方面，我們很開心有人的生命被拯救，但同時也非常失望，世上似乎沒有法律可言。」

國際特赦組織德國分會副祕書長米爾（ChristianMihr）說，他對換囚協議確保數名俄羅斯反對派人士獲釋感到「非常欣慰」，「他們承受的一切令人難以置信」。

但米爾也在聲明中警告，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「明顯拿法律當工具，將政治犯當作棋子」。

米爾說，「因此這場換囚不免讓人心生苦澀」，協議一方是「謀殺犯和其他在公平審判中被判有罪的罪犯」，另一方則「僅是行使言論自由權利的人」。

他還說，「所以換囚是朝擴大有罪不罰的情況邁出一步」，且「俄羅斯政府可能更敢於不畏後果地執行更多政治性逮捕和侵犯人權」。

俄羅斯 國際特赦組織 美國

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