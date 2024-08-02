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蘋果上季大中華區營收減幅超乎預期 為換機潮前景蒙上陰霾

經濟日報／ 編譯季晶晶簡國帆／綜合外電
蘋果上季財報大致繳出正面成績單，iPhone營收也高於預期。歐新社
蘋果上季財報大致繳出正面成績單，iPhone營收也高於預期。歐新社

受惠於服務事業、與Mac與iPad銷售強勁，蘋果上季財報大致繳出正面成績單，iPhone營收也高於預期，執行長庫克樂觀預期人工智慧（AI）新功能將催動強力換機潮，幫助提振市場信心，股價在美股盤後小漲0.6%。

然而，蘋果上季大中華區營收低於預期，本季也將遭遇匯率逆風等因素，讓換機前景蒙上陰霾，拖累蘋果的亞洲供應商股價2日盤中走跌。

蘋果在止於6月29日的年度第3季（上季）淨利比去年同期增長7.9%至214.5億美元，每股盈餘1.4美元，營收年比成長4.9%至857.4億美元，為歷來同期新高，產品營收年增1.6%到615.6億美元，都高於預期。

財務長梅斯特里表示，蘋果上季在多數市場都獲得成長，新款iPad Pro與iPad Air帶動產品營收成長。

各產品營收全面優於預期

以各類產品線來看，上季iPhone營收年減0.9%至393億美元，Mac營收成長2.5%至70.1億美元，iPad營收更暴增24%至66.3億美元，可穿戴裝置、家庭及配件事業營收下滑2.3%到71.6億美元，全面高於預期。

庫克表示，若以常態匯率計算，上季iPhone營收其實年比成長，iPhone 15系列手機的表現又優於上一代的iPhone 14。梅斯特里也說，上季iPhone在英國、西班牙、印尼及菲律賓等一些其他國家的營收締造歷來同期新高，iPhone在美國、中國大陸都會區、英國、日本及澳洲也是最熱銷手機。

針對Mac與iPad表現，庫克表示搭載M3晶片的新款MacBook Air、以及開學返校季，都助攻銷售，而半數iPad買主都是第一次購買，暗示平板電腦市場還沒飽和。梅斯特里說，Mac在拉美、南亞及印度等新興市場的銷售尤其強勁，半數MacBook Air買主都是第一次購買Mac。

不過，蘋果的財報新聞稿並未提到Vision Pro，只有庫克在財報說明會上表示，Vision Pro正在更多國家推出，也未提供財務或出貨數字。庫克也未揭露為何可穿戴裝置、家庭及配件事業營收會下滑，彭博分析師認為這可能不是Vision Pro銷售的好徵兆。

上季大華區營收不如預期

蘋果上季大中華區營收年減6.5%至147.3億美元，低於華爾街預期，歸咎於匯率因素，梅斯特里表示「半數降幅都是因為匯率，也就是強勢美元的現實」。庫克也說，若以常態匯率計算，上季大中華區營收年比減幅縮小為不到3%，蘋果在中國大陸的表現也優於上半年度，持續改善。

庫克維持看好中國大陸前景的態度，他表示，中國大陸的iPhone安裝基數創紀錄，上季換機者也是同期最多，這是強力訊號，iPhone更包辦中國大陸都會區前三熱銷的手機，當地多數Mac和iPad買主也都是購買，Apple

Watch更是如此

然而，市場並非樂觀解讀，認為上季財報顯示蘋果在中國大陸的市占日益萎縮，蘋果的亞洲供應商股價2日盤中都挫跌。

服務事業表現搶眼

蘋果上季服務事業營收年比成長14%至242億美元，梅斯特里說，上季服務事業的已開發市場營收創新高，新興市場營收也是同期新高。

蘋果表示，上季服務事業營收在20多個地區締造新猷，在印度、泰國及菲律賓等新興市場的表現尤其出色。

本季展望

梅斯特里預期，本季營收成長率將類似於上季（約5%），匯率因素將對營收造成1.5個百分點的負面衝擊，服務事業營收將以二位數百分比的速度成找，類似過去三季（約14%）。他也預估，本季毛利率將介於45.5%-46.5%，他在被問到零組件環境時表示蘋果已省下不少成本，大幅提振利潤年比成長率，記憶體晶片的成本雖提高，但其他商品的成長持續下滑。

庫克在財報說明會上，一再強調他對即將推出的AI系統「Apple Intelligence」感到興奮，認為將是刺激用戶換機的強力理由，認為今年秋季將出現「強大的換機潮」。但他被問到蘋果是否會一次推出Apple Intelligence所有功能、還是會陸續推出時，坦承更多功能將在「未來一年」出現，坦承將會陸續推出。

彭博分析師認為，蘋果本季仍將面臨美元強勢的匯率逆風，且Apple Intelligence許多功能都將陸續推出，難以推估對下季iPhone銷售的量化助益，只能預期明年iPhone出貨量將提高5%。

蘋果執行長庫克樂觀預期人工智慧（AI）新功能，將催動強力換機潮。歐新社
蘋果執行長庫克樂觀預期人工智慧（AI）新功能，將催動強力換機潮。歐新社

Vision 新興市場

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