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布林肯：壓倒性證據顯示 委內瑞拉反對派勝選

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國國務卿布林肯今天表示，有「壓倒性證據」顯示，委內瑞拉反對派候選人龔薩雷斯在這次具爭議性的總統大選中勝出。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）聲明指出：「鑒於壓倒性的證據，美國以及最重要的是委內瑞拉人民，很清楚龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）在委內瑞拉7月28日的總統選舉中贏得最多選票。」

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在當天選後宣布勝利，這一結果與選前民意調查相違背，並引發致命抗議及招致全球批評。

巴西、哥倫比亞和墨西哥今天加入美國和歐洲聯盟（EU）之列，要求卡拉卡斯（Caracas）當局公布詳細投票數據。

布林肯指出：「由馬杜洛掌控的國家選舉委員會（National Electoral Council, CNE）公布的結果有明顯瑕疵，不能代表委內瑞拉人民的意願。」

「由於選委會未能提供選區官方結果，以及整個過程出現違規行為，使得選委會公布的結果喪失任何可信度。」

布林肯說，由馬查多（Maria Corina Machado）領導的反對派公布詳細統計資料顯示，龔薩雷斯以「無法超越的優勢」獲得勝利。

馬查多今天在「華爾街日報」刊出的評論文章中指出，因馬杜洛威脅逮捕她和龔薩雷斯，她現正躲藏著並「擔心自己的生命安全」。

布林肯指出，馬杜洛的做法「是壓制政治參與和把持政權的不民主嘗試，民主反對派領袖和成員的安全必須受到保護。」

布林肯表示：「現在該是委內瑞拉各方依據委內瑞拉選舉法和委內瑞拉人民意願，開始討論如何尊重、和平過渡的時候了。」

委內瑞拉 布林肯 馬杜洛

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