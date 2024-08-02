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俄與西方冷戰後最大換囚行動內幕曝！傳拜登直接參與 2周前取得進展

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯1日與美國等多國完成冷戰結束以來最大規模換囚行動，共計24名囚犯獲釋，美國廣播公司（ABC）揭露，總統拜登直接參與換囚協商。法新社
俄羅斯1日與美國等多國完成冷戰結束以來最大規模換囚行動，共計24名囚犯獲釋，美國廣播公司（ABC）揭露，總統拜登直接參與換囚協商。法新社

俄羅斯1日與美國等多國完成冷戰結束以來最大規模換囚行動，共計24名囚犯獲釋，美國廣播公司（ABC）揭露，總統拜登直接參與換囚協商，談判在兩周前取得進展。

換囚行動在當地時間1日稍晚在土耳其首都安卡拉機場跑道進行，涉及俄羅斯、白俄羅斯、美國、德國、斯洛維尼亞、挪威和波蘭，共計7國、24名囚犯，其中包括華爾街日報記者格什科維奇、前陸戰隊員惠蘭及自由電台的俄裔美籍記者克馬雪娃共3名美國人。

一名高層政府官員向ABC透露，「拜登宣布退選當天（7月21日）、發表退選聲明前1小時，都還在與斯洛維尼亞總統通電話，敦促他們做出最後安排，讓換囚順利完成。」

官員表示，「這次換囚並非偶然，的確是拜登總統的大力領導和堅實關係的結果。」

白宮國家安全顧問蘇利文1日表示，美國和盟國制定的囚犯協議，其實包括釋放2021年被俄羅斯逮捕的反對派領袖納瓦尼，但是俄羅斯當局2月16日宣布納瓦尼在獄中死亡。

官員透露，美國談判團隊得知納瓦尼死訊，有些人覺得「在讓華爾街日報記者格什科維奇、前陸戰隊員惠蘭回家的努力上，失了動力」。但蘇利文「仍然看到前進的道路，只是認為可能比想像的時間還長」，「他召集團隊，指示大家提出更多政治上可行的選擇。」

蘇利文指出關鍵癥結，俄羅斯換囚名單第一人是俄國聯邦安全局（FSB）殺手柯拉希可夫（Vadim Krasikov），而此人被關在德國，「這需要與我們的德國對口進行廣泛外交接觸；由拜登總統直接與德國總理蕭茲一起處理這個問題。我們非常感謝德國的合作夥伴關係。」

官員進一步透露，「這一切都在拜登與蕭茲（今年元月）通話時進行討論，然後蕭茲2月訪美回應拜登說：『為了你，我會這麼做。』拜登接著轉向蘇利文說：『搞定它。』」

至於未來美俄關係是否因此好轉？官員表示，不應指望美俄關係會得到改善，稱「在對抗普亭侵略作為方面，我們不會看到拜登和政府改變政策。」

拜登 白俄羅斯 美國

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