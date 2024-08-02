美俄大換囚 拜登、普亭雙贏

8月1日，以美俄為首的兩大陣營就完成冷戰結束至今最大規模之一的換囚。俄羅斯和白俄羅斯以16名受刑人，換回在美國、德國、挪威與斯洛維尼亞服刑的8名國人，雙方交換地點是土耳其安卡拉機場。

美方換回的受刑人有記者和退役陸戰隊員，背景不再贅述。俄國換回的受刑人中最受矚目的是秘勤局上校克拉西科夫（Col. Vadim Krasikov），此人2019年在德國暗殺曾在車臣獨立戰爭對抗俄軍的喬治亞國民Zelimkhan Khangoshvil，被判處終身監禁。原本盛傳，俄國打算用頭號異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）交換克拉西科夫，可惜前者今年2月死於北極圈流放地。

俄烏戰爭陷入膠著，美俄關係不見好轉，但雙方仍能達成換囚協議。白宮資深官員告訴《外交政策》期刊：「我不會貿然認定這是雙邊關係的突破或緩和。普亭在烏克蘭的行動一天不停止，美俄關係不會好轉」。

不過，分析家認為換囚對拜登及普亭是雙贏局面。普亭對國內有交代，證明自己有能耐將在國海外坐牢的國人帶回家，也替日後跟烏克蘭進一步的換囚鋪路。拜登藉由換囚，接回自家公民和俄國異議人士，履行對俄國民主運動的承諾。