政治內鬥加劇 瓜地馬拉檢察總長要求起訴總統

瓜地馬拉檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）公開指控總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）對議會撒謊，在安全、經濟發展上置人民利益於不顧，要求憲法法院同意起訴阿雷巴洛。

「自由新聞報」（Prensa Libre）和「時報」（LaHora）等瓜地馬拉主要媒體，都以頭條新聞報導檢察總長要求起訴總統的新聞，凸顯長期以來雙方的政治鬥爭水火不容，已經衝擊到瓜國政治穩定。

從去年8月20日瓜地馬拉總統大選決選，矢言打擊貪腐的阿雷巴洛勝出後，波拉斯就多次指揮檢調系統，對阿雷巴洛以及其政黨「種子黨」（Semilla），進行調查，突擊搜索甚至扣押選票，企圖取消選舉結果，並且阻撓新政府的運作，波拉斯之後更解散「種子黨」的法人資格。因長期被指控濫權，引起瓜國民眾抗議和國際社會的關注。

波拉斯個人具有高度爭議性，首先她是由被指控貪腐的前總統賈麥岱（Alejandro Giammattei），在各界質疑資格中任命，而且任期直至2026年。因此現在針對新任政府的法律行動，被外界認為是出於政治動機。此外包括歐盟，美洲國家組織（OAS）等國際組織，也批評波拉斯阻礙民主和法治，呼籲恢復瓜國的司法公正和透明。

歐盟在2月更決議制裁波拉斯，下令歐盟公民和公司不得提供資金，禁止她進入或過境歐盟領土。美國政府也將波拉斯列入中美洲「涉嫌貪腐」、「破壞民主」人士的名單中。

從去年當選到現在就任總統超過半年，阿雷巴洛多次抨擊波拉斯企圖「策劃政變」，破壞瓜地馬拉的民主法治和政權移交，要求她辭職下台負責。但波拉斯不為所動，持續以各種司法調查手段和新政府交手。

對於這次波拉斯打算起訴，阿雷巴洛批評這是「荒謬而且毫無意義的行為」，同時也是「對言論自由的明顯攻擊」。