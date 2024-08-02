美俄等7國換囚行動涉及24人！拜登：外交壯舉

俄羅斯1日與美國等多個國家完成冷戰結束以來最大規模換囚行動，涉及7個國家共計24人，包括美國華爾街日報記者格什科維奇等共3名美國人。

換囚行動在當地時間1日稍晚在土耳其首都安卡拉機場跑道進行，涉及俄羅斯、白俄羅斯、美國、德國、斯洛維尼亞、挪威和波蘭，共計24名囚犯。

BBC報導，白宮表示，16名囚犯獲釋後，正在返回歐洲和美國的路上，當中包括華爾街日報記者格什科維奇（Evan Gershkovich）、前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）和俄裔美籍記者克馬雪娃 （Vladimir Kara-Murza）。作為交換，8名俄羅斯囚犯也已從美國、德國、斯洛維尼亞、挪威和波蘭的監獄獲釋。

對此，美國總統拜登證實，並稱已在白宮與獲釋的美國人通話，也與部份人的家屬會面。他形容今次是外交壯舉，又重申被俄羅斯關押的美國人都是被錯誤拘禁，現時他們的殘酷磨難已結束，可以重獲自由，他們的家人、朋友乃至整個國家，都可以鬆一口氣。

白宮國家安全顧問蘇利文表示，原本致力把已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼納入換囚名單，但不幸地他於今年2月在獄中離世。