俄國和西方國家大換囚！可能涉及達24人 成冷戰後最大換囚行動

英國BBC報導，美國華爾街日報記者格什科維奇與前陸戰隊員惠蘭等三名美國人，在美俄等國間一場大規模換囚協議獲釋。

這次換囚在當地時間1日稍晚在土耳其首都安卡拉進行，涉及俄羅斯、美國、德國和其他三個西方國家監禁的24名囚犯。BBC指出，如果所有名單上的囚犯都獲釋，將是俄國和西方國家之間冷戰結束以來最大規模換囚行動。

八名俄國人預計會被送回俄國，其中包括多名疑似與俄國情報機構有關的人。其中一名是俄羅斯聯邦安全局上校克拉西科夫，他在2019年於德國首都柏林一座公園謀殺克里姆林宮當局反對人士，被判無期徒刑。德國媒體報導，克拉西科夫搭上前往土耳其首都安卡拉的飛機。

其他可能會出現在換囚名單上的包括俄國反對派政治人物雅辛和人權運動家奧羅夫。

上次美俄間最受矚目的換囚行動是在2022年12月，俄國釋放WNBA球星格林納，換回俄國惡名昭彰的軍火商布特。