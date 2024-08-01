美媒：俄羅斯與西方國家換囚 華爾街日報記者將獲釋
美國媒體報導，美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）與前陸戰隊員惠蘭（PaulWhelan）即將在一場大規模囚犯交換中被俄羅斯釋放。
法新社報導，美國有線電視新聞網（CNN）和其他新聞網都報導了這項消息，美國廣播公司新聞網（ABC News）說，這次換囚除俄國，還涉及多個國家。
路透社報導，航班追蹤網站Flightradar24顯示，一架俄國政府先前曾在美俄換囚時使用的專機，從俄國首都莫斯科飛往接壤波蘭和立陶宛的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）後，返回莫斯科。
格什科維奇去年3月遭控從事間諜活動而在俄國葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被捕，7月19日被俄羅斯法院判處16年徒刑。
惠蘭同樣因間諜罪被判處16年有期徒刑，並於2018年12月28日開始服刑，被關押在莫斯科東南方約400公里處的莫多維亞（Mordovia）監獄。
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