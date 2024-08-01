快訊

奧運桌球／激戰7局不敵地主新星 林昀儒止步男單8強

裴洛西自傳將出版 爆料5年前有醫生關切川普「心理健康」：行為難理解

奧運網球／下屆不會在了 謝淑薇盼曹家宜接棒奪牌願望

美媒：俄羅斯與西方國家換囚 華爾街日報記者將獲釋

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
華爾街日報駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(Evan Gershkovich)。圖／路透
華爾街日報駐莫斯科特派員伊凡．格什科維奇(Evan Gershkovich)。圖／路透

美國媒體報導，美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）與前陸戰隊員惠蘭（PaulWhelan）即將在一場大規模囚犯交換中被俄羅斯釋放。

法新社報導，美國有線電視新聞網（CNN）和其他新聞網都報導了這項消息，美國廣播公司新聞網（ABC News）說，這次換囚除俄國，還涉及多個國家。

路透社報導，航班追蹤網站Flightradar24顯示，一架俄國政府先前曾在美俄換囚時使用的專機，從俄國首都莫斯科飛往接壤波蘭和立陶宛的飛地加里寧格勒（Kaliningrad）後，返回莫斯科。

格什科維奇去年3月遭控從事間諜活動而在俄國葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）被捕，7月19日被俄羅斯法院判處16年徒刑。

惠蘭同樣因間諜罪被判處16年有期徒刑，並於2018年12月28日開始服刑，被關押在莫斯科東南方約400公里處的莫多維亞（Mordovia）監獄。

俄羅斯 美國 莫斯科 華爾街日報

延伸閱讀

關係生變？「陸大使缺席北韓官方活動」引揣測 林劍駁：完全是別有用心

俄羅斯助非洲政府剿滅叛軍？ 成效不彰、傭兵將領也陣亡

美媒民調：賀錦麗超越川普

花滑選手服禁藥失北京冬奧金牌 俄羅斯上訴失敗

相關新聞

美媒：俄羅斯與西方國家換囚 華爾街日報記者將獲釋

美國媒體報導，美國「華爾街日報」（Wall Street Journal）記者格什科維奇（Evan Gershkovic...

委內瑞拉大選結果惹議 總統馬杜洛與馬斯克隔空互槓

委內瑞拉當局宣布總統馬杜洛贏得大選、再次連任成功，引發抗議潮和舞弊指控後，美國億萬富豪馬斯克在X發文砲轟馬杜洛，他也不甘...

孟加拉政府盼平息動亂 警方釋放6名學生領袖

孟加拉學生團體因反對公務員職缺配額制度發起抗議，隨後引發全國性的致命動亂。由於政府希望平息緊張局勢、防止爆發新的示威活動...

多重安全危機成國際問題 德國防長談中東、印太局勢

周三（7月31日），正在美國夏威夷訪問的德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）接受德國之聲專訪。他表示，當前國際社會面臨多重...

恐影響歐中經貿...歐盟人工智慧法上路 義媒：梅洛尼訪陸未簽AI協議

歐盟「人工智慧法」今天上路，該法被解讀是劍指中國，將加劇歐中經貿爭端。義大利總理梅洛尼近日訪中時，中國多次提到期盼合作A...

馬來西亞申請加入金磚國家 學者認「應踩煞車」：憂陷大國陣營對抗

馬來西亞申請加入「金磚國家」引發熱議。商界雖認為將獲取更多貿易便利與出口機會，但學界從實際數據分析，認為應踩煞車，籲莫讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。