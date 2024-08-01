孟加拉政府盼平息動亂 警方釋放6名學生領袖

孟加拉學生團體因反對公務員職缺配額制度發起抗議，隨後引發全國性的致命動亂。由於政府希望平息緊張局勢、防止爆發新的示威活動，警方今天釋放了6名學生領袖。

根據法新社統計的警方和醫院資料，學生團體「學生反歧視運動」（Students Against Discrimination）上月在全國發起示威後遭到警方鎮壓，造成至少206人死亡。

在抗議活動擴大為孟加拉總理哈希納（SheikhHasina）執政15年來最嚴重的動亂後，警方大規模逮捕數以千計的示威者，其中也包括「學生反歧視運動」領導人。

警官沙卡（Junaed Alam Sarkar）表示：「6名反配額運動的統籌者已於今天下午回到家人身邊。」

示威領袖納希．伊斯蘭（Nahid Islam）和其他2人於7月26日遭便衣警察從孟加拉首都達卡（Dhaka）的醫院強行帶走，並帶往不明地點。

他的父親巴德魯．伊斯蘭（Badrul Islam）向法新社證實，納希．伊斯蘭已在今天下午返家，但沒有透露更多細節。

孟加拉司法部長胡格（Anisul Huq）今天告訴法新社，這6人都是自願被警方拘留。