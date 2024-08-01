多重安全危機成國際問題 德國防長談中東、印太局勢

周三（7月31日），正在美國夏威夷訪問的德國國防部長皮斯托裡烏斯（Boris Pistorius）接受德國之聲專訪。他表示，當前國際社會面臨多重安全危機，在此大背景下，德國的國防政策也應不斷進行調整。

皮斯托裡烏斯此次訪美，是為了視察德國海軍參加美國主導的環太平洋（RIMPAC）海上軍演的情況。皮斯托裡烏斯對德國之聲表示，尤其在哈瑪斯政治領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）遇刺身亡的事件發生之後，盡快緩和中東緊張局勢至關重要。

「我們不希望中東局勢進一步升級」

皮斯托裡烏斯呼籲，應通過外交手段努力防止以色列同鄰國的緊張關係繼續升級。10月7日，極端武裝哈瑪斯對以色列發動的恐怖襲擊，引發了以哈戰爭。目前這場衝突的影響已經在不同程度上蔓延至約旦河西岸、黎巴嫩、敘利亞和伊朗。

德國國防部長皮斯托裡烏斯表示，他認同美國防長奧斯汀的觀點，即中東局勢是可以避免繼續升級的。皮斯托裡烏斯對德國之聲說：「我們需要防止局勢進一步升級，因為升級的後果，是任何人都不想看到的，也是無法想象的。我們不希望出現這樣的後果，也不需要這樣的後果。」「我們必須盡一切努力讓中東盡快恢復和平。」

周二和周三（7月30日、31日），真主黨最高領導人舒克爾和哈瑪斯政治領導人哈尼雅相繼遇刺身亡，整個中東地區局勢急劇升溫。以色列方面稱，以軍在黎巴嫩首都貝魯特發起行動，殺死了舒克爾，因為此人此前策劃了針對戈蘭高地的襲擊行動，造成12名兒童死亡。

印太地區需要加強國際合作

面對中國大陸咄咄逼人的擴張行為，皮斯托裡烏斯特別強調了國際社會在印太地區加強合作的重要性。

本周一（7月29日），由美國、日本、澳洲和印度共同出席的四方會談發表的聯合聲明中，各方對大陸在南海的危險行為深表憂慮，並承諾會為捍衛該地區海洋安全付出更多努力。在採訪中，皮斯托裡烏斯還強調，對於菲律賓和南韓等認為受到大陸欺壓的國家，德國將向他們提供支持。他表示，德國正在修正出口管制條例，以加強同上述地區盟友的防務合作。

皮斯托裡烏斯表示，德國派遣兩艘軍艦同其他盟友一道參加南海巡航是發出了「一個強有力的信號」，表明德國時刻關注著局勢的變化，也表明「我們堅定捍衛以國際規則為基礎的國際秩序，涉及到弱小國家時尤為如此。」

「北約成員國需要為自身安全付出更多努力」

皮斯托裡烏斯對德國之聲表示，在俄羅斯侵略烏克蘭的大背景下，歐洲伙伴和北約成員國必須「為自身安全做出更多努力」。他呼籲歐洲增加國防支出，因為戰火已經威脅到北約東翼。他還表示，烏克蘭作為抵御俄羅斯侵略的堅固堡壘，應當獲得更多的支持。他說：「我們必須加強烏克蘭的自衛能力，尤其是空防能力。」

皮斯托裡烏斯表示，即將於11月舉行的美國總統大選，並不會影響對烏克蘭的支持。他說：「無論是誰入主白宮，我們都必須做我們必須做的事情，我們必須和我們的盟友團結一致。這就是我們未來需要做的工作。」

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