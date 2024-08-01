快訊

塞納河水質真的安全？ 奧運鐵人三項選手：看到不該想太多的東西

被指國民黨附隨組織…救國團56億資產慘遭凍結 行政訴訟結果曝光

恐影響歐中經貿...歐盟人工智慧法上路 義媒：梅洛尼訪陸未簽AI協議

中央社／ 羅馬1日專電
義大利總理梅洛尼近日訪中時，中國多次提到期盼合作AI議題，不過義媒報導，「AI項目未被正式納入任何雙邊簽署的協議」。圖／路透通訊社
義大利總理梅洛尼近日訪中時，中國多次提到期盼合作AI議題，不過義媒報導，「AI項目未被正式納入任何雙邊簽署的協議」。圖／路透通訊社

歐盟「人工智慧法」今天上路，該法被解讀是劍指中國，將加劇歐中經貿爭端。義大利總理梅洛尼近日訪中時，中國多次提到期盼合作AI議題，不過義媒報導，「AI項目未被正式納入任何雙邊簽署的協議。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7月31日結束5天訪中行程，轉往法國巴黎為義大利奧運選手加油。

義大利最大通訊社安莎（ANSA）今天報導梅洛尼訪中具體成果，義中正式簽署一項新的經貿協議，合作領域包括綠色技術、太陽能光電、電動車、遊艇製造、中小企業發展，以及保護智慧財產權。

安莎報導，根據該媒體記者讀閱過的協議複本，「內容並未包含任何有關人工智慧（artificialintelligence, AI）的主題」；據了解，人工智慧議題也沒有在義中此次簽署的任何雙邊備忘錄當中出現。

義大利總理梅洛尼此次訪中，簽署一份重啟義中經貿關係的3年行動計畫（2024-2027年），其內容主要是原則性與宣示性的，涵蓋貿易投資、經濟財政、科技創新教育、綠能永續開發、醫療保健、文化及民間關係等六大領域。

在具體合作項目部分，則是由義大利企業暨製造部與中國工業和信息化部擬定一份協議。該協議在梅洛尼訪中時，由義大利駐中國大使與中方簽署，效期5年，若無任何一方主動退出，將自動續約。

中義該份協議未納入「人工智慧」領域，出乎多數外媒預期。因為中國國家主席習近平、中國總理李強會晤梅洛尼時，都再三強調希望與義大利在人工智慧等領域合作。

歐盟人工智慧法（EU AI Act）是全球首部規範AI的法令，8月1日生效，該法令嚴格要求企業遵守隱私、數據安全、透明度等高標準，被認為是劍指中國，除將大幅增加中國企業進入歐洲的成本，例如抖音（TikTok）之類網站，常被控透過AI製造散布假消息，也會受到嚴格檢視。

美國之音日前報導，中國企業要符合歐盟AI法的高標準規範，可能會增加多達20%到40%成本。

TikTok 梅洛尼 歐盟 義大利 習近平

延伸閱讀

鴻海首度開放 虛擬數位科技展示間

習近平會梅洛尼 雙方不提一帶一路改提絲路精神

李強會梅洛尼 擬簽3年行動計畫 中義重啟新形式合作

梅洛尼北京演說循歐盟立場 強調「市場公平性」

相關新聞

見解不同？日外相談台灣議題 日媒：發言遭陸擅自更改

中國外長王毅與日本外相上川陽子7月26於寮國會談中有關台灣議題，中國外交部官網公布兩人談話內容，將上川的發言擅自更改成近...

恐影響歐中經貿...歐盟人工智慧法上路 義媒：梅洛尼訪陸未簽AI協議

歐盟「人工智慧法」今天上路，該法被解讀是劍指中國，將加劇歐中經貿爭端。義大利總理梅洛尼近日訪中時，中國多次提到期盼合作A...

馬來西亞申請加入金磚國家 學者認「應踩煞車」：憂陷大國陣營對抗

馬來西亞申請加入「金磚國家」引發熱議。商界雖認為將獲取更多貿易便利與出口機會，但學界從實際數據分析，認為應踩煞車，籲莫讓...

大選爭議未平...委內瑞拉示威延燒 馬杜洛：反對派領袖應該押入大牢

委內瑞拉總統馬杜洛面臨要求提出勝選證據的排山倒海壓力，他今天表示，反對派領袖馬查多（Maria Corina Macha...

不歸類為恐怖主義！英國3童舞蹈課遭刺死 17歲男性犯嫌遭控謀殺

英國檢方表示，一名17歲男子今天遭控在一堂以流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）為主題的舞蹈課上持刀殺害3名女童...

內戰不斷 緬甸軍政府「第6度」延長緊急狀態

在2021年取得政權的緬甸軍政府，今天宣布將國家緊急狀態再度延長6個月，並表示需要時間為承諾已久的選舉做準備

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。