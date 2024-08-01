恐影響歐中經貿...歐盟人工智慧法上路 義媒：梅洛尼訪陸未簽AI協議

歐盟「人工智慧法」今天上路，該法被解讀是劍指中國，將加劇歐中經貿爭端。義大利總理梅洛尼近日訪中時，中國多次提到期盼合作AI議題，不過義媒報導，「AI項目未被正式納入任何雙邊簽署的協議。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）7月31日結束5天訪中行程，轉往法國巴黎為義大利奧運選手加油。

義大利最大通訊社安莎（ANSA）今天報導梅洛尼訪中具體成果，義中正式簽署一項新的經貿協議，合作領域包括綠色技術、太陽能光電、電動車、遊艇製造、中小企業發展，以及保護智慧財產權。

安莎報導，根據該媒體記者讀閱過的協議複本，「內容並未包含任何有關人工智慧（artificialintelligence, AI）的主題」；據了解，人工智慧議題也沒有在義中此次簽署的任何雙邊備忘錄當中出現。

義大利總理梅洛尼此次訪中，簽署一份重啟義中經貿關係的3年行動計畫（2024-2027年），其內容主要是原則性與宣示性的，涵蓋貿易投資、經濟財政、科技創新教育、綠能永續開發、醫療保健、文化及民間關係等六大領域。

在具體合作項目部分，則是由義大利企業暨製造部與中國工業和信息化部擬定一份協議。該協議在梅洛尼訪中時，由義大利駐中國大使與中方簽署，效期5年，若無任何一方主動退出，將自動續約。

中義該份協議未納入「人工智慧」領域，出乎多數外媒預期。因為中國國家主席習近平、中國總理李強會晤梅洛尼時，都再三強調希望與義大利在人工智慧等領域合作。

歐盟人工智慧法（EU AI Act）是全球首部規範AI的法令，8月1日生效，該法令嚴格要求企業遵守隱私、數據安全、透明度等高標準，被認為是劍指中國，除將大幅增加中國企業進入歐洲的成本，例如抖音（TikTok）之類網站，常被控透過AI製造散布假消息，也會受到嚴格檢視。

美國之音日前報導，中國企業要符合歐盟AI法的高標準規範，可能會增加多達20%到40%成本。