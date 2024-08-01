馬來西亞申請加入金磚國家 學者認「應踩煞車」：憂陷大國陣營對抗

馬來西亞申請加入「金磚國家」引發熱議。商界雖認為將獲取更多貿易便利與出口機會，但學界從實際數據分析，認為應踩煞車，籲莫讓外交利益大於經貿的政治決定，讓大馬身陷大國陣營對抗局面。

金磚國家原本包含巴西、俄羅斯、印度、中國與南非（BRICS，金磚五國），去年開始擴大成員規模，以挑戰西方經濟體主導的世界秩序。伊朗、埃及、阿根廷和阿拉伯聯合大公國陸續加入金磚國家後，另有40多國表達興趣。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）6月向巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表態，準備加入「金磚國家」新興國家經濟體集團。

安華7月28日接見俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeyLavrov），討論大馬盼加入「金磚國家」意願，馬來西亞也致函輪值主席國俄羅斯。

商界人士歡迎大馬加入「金磚國家」新興國家經濟體集團，但經濟學者認為，大馬應從深層戰略思考並踩煞車，不宜表態加入。

馬來西亞拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（Chin-Yoong Wong）告訴中央社，金磚國家組織成員國經濟規約28兆或29兆美元（約新台幣917兆或950兆元），大概是全球國內生產毛額（GDP）29%；若單從數據分析的確划得來，也是美事一樁。

不過，他分析，這些數據都是一廂情願的論調。從「金磚國家」成立近20年的實際運作觀察，不僅沒有任何一個經濟協議、也沒有關於自由貿易的協議，更不像區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）這種以經濟為主要目的的組織。

黃錦榮認為，馬來西亞不可能透過金磚國家這種組織，達成經濟與自由貿易協議。

他指出，依照大馬外交慣例，舉凡與經濟相關的國際組織，應由投資、貿易及工業部（MITI）主導；但這次有意加入金磚國家整個過程，卻由外交部主導。因此，實際上外交意義大於經濟意義。

黃錦榮表示，金磚國家如果去除中國，經濟規模非常小；中國經濟規模遠大於其他所有金磚成員國總和。論及大馬對中國經濟依賴，中國早就是大馬的最大貿易夥伴國；因此，加入與否對大馬不構成任何影響，沒有任何經濟效益。

從政治層面分析，黃錦榮說，金磚國家成立與目的就是要有別於以美國為首的自由國際秩序，針對性非常明確；大馬如果申請加入金磚國家，無異於認同這個組織的方向，將無法說明大馬維持的外交獨立中立態度。

他認為，這導致大馬外交定位朝向某大國陣營靠攏，和傳統以來在不同陣營國家間遊走的方向不同。而大馬是明年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，這個時間點選擇申請加入金磚國家，並非明智抉擇。