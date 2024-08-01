大選爭議未平...委內瑞拉示威延燒 馬杜洛：反對派領袖應該押入大牢

中央社／ 卡拉卡斯31日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。圖／路透社
委內瑞拉總統馬杜洛。圖／路透社

委內瑞拉總統馬杜洛面臨要求提出勝選證據的排山倒海壓力，他今天表示，反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）和龔薩雷斯應該為造成全國各地爆發致命示威而遭到監禁。

法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）告訴記者:「他們應該要被押入大牢。」

反對陣營指稱，馬杜洛在7月28日總統大選的競爭對手龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）合法勝選，並表示選後爆發的示威浪潮已經造成16人喪生。

與此同時，數以百計親馬杜洛群眾今天走上街頭聲援這位處境危殆的總統，對全球批評聲浪作出回應。

30歲的馬杜洛支持者布朗柯（Edwin Blanco）告訴法新社：「幾年前他們就拿相同的事來吵過了，歷次選舉他們向來把『舞弊』掛在嘴邊。」

走上街頭的一些示威者穿著印有「我選尼可拉斯（馬杜洛的名字）」的T恤，也有人揮舞國旗，一邊走一邊隨著音樂起舞和自拍。

65歲的羅德里格斯（Ledys Rodriguez）告訴法新社，她覺得反馬杜洛示威「令人討厭」。「你認為是誰在支持他們？有外國勢力在幫他們撐腰。」

國旗 委內瑞拉 馬杜洛

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