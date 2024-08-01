見解不同？日外相談台灣議題 日媒：發言遭陸擅自更改

中國外長王毅與日本外相上川陽子7月26於寮國會談中有關台灣議題，中國外交部官網公布兩人談話內容，將上川的發言擅自更改成近似中國立場，日本外務省認為中方欠缺正確性，已向中方表達關切。

日本經濟新聞報導，王毅與上川7月26日在寮國首都永珍（Vientiane）藉東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場合會晤，中國外交部官網當天發布雙方會談概要。有關日本對台灣議題的立場以及對中國實施半導體出口限制的部分，中方擅自更改上川的發言內容。

中國外交部發布的內容，上川指出，「日方堅持一個中國的立場沒有任何改變」。有關半導體的出口限制，中國外交部發布的內容，上川提到，「日本半導體出口限制不針對任何特定國家，願與中國保持建設性溝通，將適切地處理。」

報導指出，中國外交部官網介紹的這些內容與上川的發言及日本政府的見解不同。

1972年日中聯合聲明記載對於主張台灣是中國一部分的此一中國立場，日本「十分理解、尊重」。

上川與王毅會談時，說的是日本對於日中聯合聲明的見解沒有改變。

此外，日中外交相關人士表示，有關半導體出口限制一事，上川並未做出「將適切地處理」的發言。

日經報導，在外交禮儀上，要介紹會晤對方的發言時，按慣例是要與對方國協商，取得同意。這次中國外交部並未事先聯絡或協商。

報導還說，中國特意營造出日方做出「讓步」，是有其原因的。有一位外交當局者分析指出，中國若要積極採取與日本對話的路線，就需要一個「促使日本在外交上做出讓步」的藉口，所以才刻意修改上川的發言。

在東京電力公司福島第一核電廠的核處理水排海議題上，中國很難輕易放下對日本揮出的拳頭。可以看得出，中國是即使對日方做出失禮的事，也想營造要和日本重啟對話的氣氛。

報導說，日本外務省並未就此事向中國提出正式抗議。因為研判中國會認錯、修正內容的可能性低。如果事情發展成上川「有說」或「沒說」的口水戰的話，可能會影響日中關係的改善。

11月預定在巴西召開的20國集團（G20）和在秘魯召開的亞太經濟合作會議（APEC）時，將分別舉行領袖會議。繼去年11月日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平在美國舊金山會晤以來，有可能再舉行日中領袖會談。

對於正面臨國內經濟低迷的中國而言，改善中日關係、招攬日商赴中投資的重要性增高。