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不歸類為恐怖主義！英國3童舞蹈課遭刺死 17歲男性犯嫌遭控謀殺

中央社／ 英國南港1日綜合外電報導
一名17歲男子今天遭控在一堂以流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）為主題的舞蹈課上持刀殺害3名女童，並對另外10人謀殺未遂。圖／美聯社
一名17歲男子今天遭控在一堂以流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）為主題的舞蹈課上持刀殺害3名女童，並對另外10人謀殺未遂。圖／美聯社

英國檢方表示，一名17歲男子今天遭控在一堂以流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）為主題的舞蹈課上持刀殺害3名女童，並對另外10人謀殺未遂。

法新社報導，皇家檢察署（Crown ProsecutionService）表示，皇家檢察署已授權麥西塞德郡（Merseyside）警方對這名嫌疑人提出3項謀殺罪指控，內容涉及6歲的金恩（Bebe King）、7歲史坦康姆（Elsie Dot Stancombe）和9歲阿吉雅（Alice DasilvaAguiar）之死。

這名犯嫌今天將在英格蘭西北部利物浦（Liverpool）出庭應訊。

這起悲劇發生在7月29日，地點位於南港（Southport），這座城鎮仍深受這起攻擊案和30日的暴力衝突餘波影響。

30日集會上有人向警方投擲瓶罐，數人遭到逮捕，警方將這場集會歸咎於極右翼「保衛英國聯盟」（English Defence League）的支持者，稱他們從外地前來這座利物浦附近的濱海城鎮。

一個由100人組成的團體攻擊警察和財物，向清真寺投擲磚塊，並縱火焚燒車輛和其他物體。

警方表示有53名員警受傷，其中至少8人傷勢嚴重，警方逮捕了4名犯嫌。

警方表示，他們不會把這起攻擊案歸類為恐怖主義性質。

攻擊案發生的數小時後，有關犯嫌未經證實的身分背景資訊開始在社群媒體上流傳。

極右派爭議網紅安德魯．泰特（Andrew Tate）在社群媒體上張貼一支影片，譴責一名「非法移民」犯下這起案件。這支影片迄今有近1500萬人觀看。

英國穆斯林協會（Muslim Council of Britain）表示，仇視伊斯蘭教的強烈反應，源於俄羅斯新聞網站不實訊息所引發的不實網路謠言，錯誤地將這起犯行與穆斯林聯繫起來。

協會秘書長穆罕默德（Zara Mohammed）說：「在這起重大悲劇、死亡及哀悼的時刻，我們必須堅定對抗仇恨與分歧的憤世嫉俗勢力。」

恐怖主義 社群媒體 穆斯林 英國

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