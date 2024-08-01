內戰不斷 緬甸軍政府「第6度」延長緊急狀態

在2021年取得政權的緬甸軍政府，今天宣布將國家緊急狀態再度延長6個月，並表示需要時間為承諾已久的選舉做準備。

美聯社報導，緬甸軍事將領於2021年2月1日推翻實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，並逮捕翁山蘇姬與她所屬的反對黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy，NLD）成員。當時軍政府初次宣布國家進入緊急狀態。

國家緊急命令授權軍方負起政府各項職能，並讓執政的軍事委員會主席、高階將領敏昂萊（Min Aung Hlaing）握有行政、立法及司法權。

緬甸軍政府正面臨取得政權以來的最大挑戰。支持緬甸主要反對派、實力強大的少數民族武裝團體和人民防衛部隊（People's Defence Forces），過去數月持續與軍政府激戰，並已占領許多土地。

根據估計，緬甸軍方目前控制的國內領土不到一半，但仍穩穩掌控緬甸中部許多地區，包括首都奈比多（Naypyidaw）。奈比多近來發生兩起爆炸案，也成為一些小型火箭彈的攻擊目標。

自從軍政府取得政權以來，這是緬甸國防與安全委員會（National Defence and Security Council）第6度延長緊急狀態，再次如橡皮圖章般做出這個決定。委員會名義上是依緬甸憲法設置的政府機構，實際上已被軍政府掌控。委員會並未對這項決定說明更多細節。