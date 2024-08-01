歐盟高層訪越南 盼雙邊關係升級至全面戰略夥伴

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾近日造訪越南河內時表示，希望透過這次的訪問開啟歐盟與越南關係在未來升級至全面戰略夥伴的進程。

應越南外交部長裴青山（Bui Thanh Son）的邀請，波瑞爾（Josep Borrell）7月29日至31日訪問越南。

越媒年輕人報（Tuoi Tre）報導，波瑞爾7月30日和裴青山會談並舉辦會後記者會。裴青山強調，越南歡迎歐盟在印太地區扮演積極角色。越南願意扮演促進歐盟與區域合作的橋梁，支持歐盟與東南亞國家協會（ASEAN）加強戰略合作關係。

他說，越南積極參加並將繼續考慮在歐盟全球門戶（Global Gateway）倡議架構下參加各項活動與計畫，為促進基礎建設連結、貿易、投資、能源轉型做出貢獻。

在南海議題上，裴青山表示，越南歡迎與高度評價歐盟根據國際法，其中包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）為了維持南海和平穩定、合作及確保航海、航空及海上秩序所作的積極貢獻。

他還建議歐盟繼續彰顯符合國際法以及聯合國海洋法公約的立場，支持身為公約成員國的南海周圍各國的海上合法權益受到尊重。

波瑞爾強調，越南是歐盟展開印太戰略的重要夥伴，期待進一步加強雙邊關係與合作。

波瑞爾表示，希望這次訪問可以啟動歐盟與越南關係升級的進程，期待雙方努力合作交流，促進雙邊關係未來升級至全面戰略夥伴。

全面戰略夥伴是越南在外交關係中的最高層級。截至目前為止，越南的全面戰略夥伴名單上有中國、俄羅斯、印度、韓國、美國、日本、澳洲。