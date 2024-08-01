希望深化關係...日本與中亞5國峰會 日相岸田擬宣布新合作框架

日本首相岸田文雄正協調在8月中旬舉行的日本與中亞5國峰會上，宣布一項新的合作框架，預料將在廣泛領域推動合作，包括普及脫碳技術及建設基礎設施等。

日本放送協會（NHK）報導，岸田預定8月中旬訪問哈薩克，並出席日本與中亞5國峰會。中亞5國分別是烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼。

日本政府相關人士透露，岸田正協調在峰會上宣布日本與中亞5國的新合作框架。

具體而言，新合作框架將在廣泛領域推動合作，包括脫碳等環境技術的普及、建設提升地區連結性的基礎設施、培養數位及行政領域人才，及擴大農產品進出口等。

前蘇聯的中亞5國除了跟侵略烏克蘭的俄羅斯有所聯繫，中國也在加強對中亞5國的參與。

另一方面，日本跟中亞包括高層對話在內已持續20年，岸田希望透過這次連串合作進一步深化彼此關係，也期待有助在維護與強化基於法治的自由且開放國際秩序的合作。