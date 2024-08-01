HBM市場落後SK海力士 三星電子晶片部門主管：職場文化要改！

南韓三星電子半導體部門主管全永鉉在執掌晶片事業的幾個月後，發備忘錄警告員工，必須改變職場文化，否則該公司有可能陷入「惡性循環」。

SK海力士在AI記憶體領域超越三星、取得領先地位後，全永鉉臨危受命上任，他說晶片部門最近能轉虧為盈，主因是市場反彈。他在發給員工一份備忘錄中表示，要維持這種復甦，三星必須採取措施，根除各部門之間的溝通障礙，停止「隱瞞或迴避問題」。

他的說法反映出，對於在為輝達（Nvidia）AI加速器供應記憶體晶片的道路上接連失誤，深感挫折。雖然三星本周公布亮麗財報，但全永鉉列出了一連串侵蝕公司長期競爭力的問題。

他說，「我們必須重建半導體特有的激烈辯論的文化。如果我們依賴市場，沒恢復根本的競爭力，我們將陷入惡性循環，重蹈去年覆轍」。

三星正努力縮小與SK海力士的差距。根據彭博報導，三星取得Nvidia對其高頻寬記憶體晶片HBM3的認證，預計下一代HBM3E也將在兩到四個月內通過認證。但在後面追趕競爭對手，對向來在市場處於領先地位的三星來說並不尋常。

全永鉉向員工喊話：「我們目前處於困難局面。憑藉累積下來的研究經驗和專門技術，我們有信心迅速恢復競爭優勢」。