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BBC前當家主播愛德華茲藏兒童不雅照 承認3項控罪

中央社／ 倫敦31日綜合外電報導
英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司（BBC）資深主播愛德華茲（Huw Edwards）今天坦承3項製作兒童不雅影像罪名，面臨最高10年、最低12個月徒刑。 路透
英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司（BBC）資深主播愛德華茲（Huw Edwards）今天坦承3項製作兒童不雅影像罪名，面臨最高10年、最低12個月徒刑。 路透

英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司（BBC）資深主播愛德華茲（Huw Edwards）今天坦承3項製作兒童不雅影像罪名，面臨最高10年、最低12個月徒刑。

4月根據「醫療建議」辭去BBC職務、現年62歲的愛德華茲6個月前被捕。

在25分鐘的法庭聆訓期間，身穿深色西裝、打著藍色領帶的愛德華茲面無表情地坐著。他承認在通訊軟體WhatsApp上收到41張兒童不雅照，其中7張情節最嚴重

根據英國法律，涉及兒童不雅圖像的電子通訊，包括接收和下載，都可能構成製作兒童不雅圖像的犯罪行為。

愛德華茲涉及的犯罪行為發生在2020年12月至2021年8月間。

倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates'Court）得知，這位前電視主播從網路上認識的男子那裡收到377張色情圖片，其中41張是兒童不雅照。

檢察官霍普（Ian Hope）指出，多數不雅照中的兒童年齡估計為13至15歲，但有一部影片中的兒童年齡在7至9歲之間。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）表示，與愛德華茲分享兒童不雅影像的男子是25歲的戀童癖者威廉斯（Alex Williams）。

警方表示，威廉斯先前坦承多項與兒童不雅圖像相關指控後，威爾斯法院3月判處他12個月緩刑。

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