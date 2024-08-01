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河野太郎不談廢核 日媒研判意圖擴大爭取黨內支持

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本數位大臣河野太郎昨天談到能源政策時，認為光靠可再生能源並不夠，表達出有必要重啟核電機組運轉的看法。面對即將到來的自民黨總裁選舉，日媒研判意圖擴大爭取黨內支持。

日本首相岸田文雄2021年9月底當選自民黨第27任總裁（黨主席），3年任期到今年9月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相指名選舉中獲指名為首相，當選總裁意謂著將成為下一任首相。

日本放送協會（NHK）報導，河野昨天前往茨城縣視察受訪時說，有關能源政策，生成式人工智慧（AI）快速發展，讓對電力的需求預測發生大幅變化，光靠利用可再生能源，「來不及達成2050年的碳中和目標」，表達出有必要重啟核電機組運轉的看法。

當記者問到有關新建或擴建核電機組及核燃料循環問題時，河野也沒有像過往明確表達否定立場。

河野今年7月曾跟所屬自民黨派閥「麻生派」會長，也是自民黨副總裁（副主席）麻生太郎會談，被認為可能向麻生傳達了想參選自民黨總裁的意願。

不過，自民黨內對河野過去一直主張廢核的立場有所反彈，有看法指出，河野昨天的發言或許顧及黨內情勢。

時事通信社報導，儘管河野過去主張廢核，但鑒於自民黨內批評，事實上已改變其對核能政策的看法。面對9月將舉行的自民黨總裁選舉，研判河野意圖擴大爭取支持。

日本電視台（Nippon TV）報導也推測，河野在自民黨總裁選舉前淡化過去主張廢核的色彩，似乎有意擴大爭取黨內支持。

其實這不是河野第一次絕口不提過去力倡的廢核立場，他2021年參選自民黨總裁時，就曾修正一直以來所選擇的路線，試圖爭取更廣泛的黨內支持。

河野當年在宣布參選總裁的約1小時15分記者會上，共回答了超過40道提問，令人印象深刻，但過程中絕口不談「廢核」，雖然他說總有一天核電會歸零，但認為目前現實狀況是「在確保安全無虞的前提重啟核電」。

核電 自民黨

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