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川普遇刺前車之鑑 日相岸田視察地方隔防彈板受訪

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本首相岸田文雄昨天到三重縣視察時，隔著三面透明防彈隔板接受媒體訪問。內閣官房長官林芳正今天說明，這是鑒於美國前總統川普7月遭暗殺未遂所採取的維安措施。

日本放送協會（NHK）報導，警察相關人士指出，設置的塑膠製防彈隔板是鑒於美國前總統川普（Donald Trump）7月造勢時遭槍擊，為強化首相等官員的維安，從昨天起採用的措施。

日本警方未來也將在位居要職的重要人物執行公務、接受訪問，及選舉造勢的街頭演說等場合，視必要使用防彈隔板。

TBS電視台報導，林芳正今天表示，「鑒於上月美國發生川普前總統被槍擊的事件，已知悉相關單位再度指示都道府縣警察徹底使用防彈相關設備等」、「警方將持續採取措施確保維安無虞」。

川普 日本 美國

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