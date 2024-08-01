快訊

愈被看好壓力愈大...奧運選手的紓壓方式 普通人也能學

氣候委員會名單出爐後 日經登卓榮泰專訪暗示可能重啟核電

以色列將被孤立？國際法庭認定「非法占領」

日本能登半島震後7個月 仍有災民棲身溫室

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本能登半島在元旦發生7.6級強震，強烈地震襲擊了日本西海岸線；圖為石川縣珠洲市，災民人們走過倒塌的房屋。美聯社
日本能登半島在元旦發生7.6級強震，強烈地震襲擊了日本西海岸線；圖為石川縣珠洲市，災民人們走過倒塌的房屋。美聯社

日本能登半島地震屆滿7個月，至今造成石川縣299人不幸死亡，若加上最新認定的40名「災害關聯死」案例，罹難人數將高達339人。有災民至今未排到入住臨時住宅，只能暫居溫室。

日本放送協會（NHK）報導，能登半島今年1月1日發生規模7.6強震，造成石川縣內至今299人死亡、3人下落不明，其中70名罹難者為「災害關聯死」，若加上官方近兩週審查會最新認定的40名案例，「災害關聯死」罹難者將增至110人，與直接死亡的案例合計共339人。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是因為疲於避難生活、環境變化的壓力等因素造成身體健康惡化而往生。

此外，截至7月30日止，仍有1422人住在石川縣內的避難所（收容中心），其中705人暫居旅館及飯店等「2次避難所」。

關於臨時住宅，石川縣府估計需要6804戶臨時住宅，其中9成預計本月完工，剩餘的部分預計要到11月才會蓋好。

而少部分災民至今仍無法入住臨時住宅，持續暫居溫室避難。

70歲的輪島市民保靖夫住在距離市中心約4公里外的長井町，但自宅在元旦強震中全倒，只好在栽種蔬菜的溫室避難。他曾考慮改住到附近的公民館（地方社會教育機構），但由於公民館人群密集，所以包含附近居民在內約30人持續在溫室避難。

之後，在溫室避難的災民，部分移居到臨時住宅或輪島市外，至於包含保靖夫在內共3名災民至今仍棲身溫室，等待輪到他們搬進臨時住宅。

由於天氣炎熱，他們在溫室屋頂掛上布遮擋陽光直射或使用電風扇降溫，夜晚則睡在災害用的帳篷內。

保靖夫表示，「我迫不及待想入住臨時住宅，相關單位若能通知我入住時間的話，我就能安心，並努力堅持到那個時候」。

強震 日本 飯店

延伸閱讀

江啟臣：台日關係非常好 加溫深化中

日本東南方海域低壓下周一起接近 氣象署：雨區擴大

日本麥當勞大玩諧音哏 合作VOCALOID P主推出〈good pie宣言〉宣傳馬鈴薯派

暑假集客 宏匯展開日本展 Global Mall推動漫公仔展

相關新聞

以色列報復攻擊真主黨，指揮官舒克爾死亡

以色列國防軍30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特，導致至少3人死亡、74人受傷，以色列聲稱擊斃了黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高階指揮官舒克爾（Muhsin／Fuad Shukr），他曾參與策劃1983年貝魯特軍營爆炸案，導致307人死亡。以色列此次攻擊是為了回擊真主黨，因為受以色列控制的戈蘭高地在上周末遭火箭攻擊殺死12名兒童，以方認定為真主黨犯下，但真主黨嚴正否認。以色列今年已是第二度攻擊貝魯特，自加薩戰事開打以來，以軍和真主黨持續交火近10個月，但雙方都沒有升高衝突的意願，如今緊張程度是否繼續攀升，各方極為關注。

叛逃外交官爆料！北韓在等川普回來做1事 稱金正恩「不懂國際外交」

北韓叛逃外交官李一奎（Ri Il Gyu，音譯）透露，如果美國前總統川普重回白宮，北韓打算與華府重啟核武談判，說明北韓立...

「是時候擺脫對中國恐懼」！印度議員籲恢復台印國會交流 研判莫迪對中硬下去

window.location.href="https://udn.com/news/story/6839/8132657";

日本能登半島震後7個月 仍有災民棲身溫室

日本能登半島地震屆滿7個月，至今造成石川縣299人不幸死亡，若加上最新認定的40名「災害關聯死」案例，罹難人數將高達33...

德國因網攻案召見中國大使 六四以來首例

（德國之聲中文網）德國外交部發言人費雪（Sebastian Fischer）週三（7月31日）在記者會上表示，德方召見了中國駐柏林大使，理由是中國的「國家行為者」涉入了2021年對德國政府機構的網路攻擊。

美參議員推《與台灣站在一起法》陸若侵台即全面制裁

美國共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan SullivanDan Sullivan）與民主黨伊利諾州聯邦參議員達克沃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。