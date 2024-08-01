日本能登半島震後7個月 仍有災民棲身溫室

日本能登半島地震屆滿7個月，至今造成石川縣299人不幸死亡，若加上最新認定的40名「災害關聯死」案例，罹難人數將高達339人。有災民至今未排到入住臨時住宅，只能暫居溫室。

日本放送協會（NHK）報導，能登半島今年1月1日發生規模7.6強震，造成石川縣內至今299人死亡、3人下落不明，其中70名罹難者為「災害關聯死」，若加上官方近兩週審查會最新認定的40名案例，「災害關聯死」罹難者將增至110人，與直接死亡的案例合計共339人。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是因為疲於避難生活、環境變化的壓力等因素造成身體健康惡化而往生。

此外，截至7月30日止，仍有1422人住在石川縣內的避難所（收容中心），其中705人暫居旅館及飯店等「2次避難所」。

關於臨時住宅，石川縣府估計需要6804戶臨時住宅，其中9成預計本月完工，剩餘的部分預計要到11月才會蓋好。

而少部分災民至今仍無法入住臨時住宅，持續暫居溫室避難。

70歲的輪島市民保靖夫住在距離市中心約4公里外的長井町，但自宅在元旦強震中全倒，只好在栽種蔬菜的溫室避難。他曾考慮改住到附近的公民館（地方社會教育機構），但由於公民館人群密集，所以包含附近居民在內約30人持續在溫室避難。

之後，在溫室避難的災民，部分移居到臨時住宅或輪島市外，至於包含保靖夫在內共3名災民至今仍棲身溫室，等待輪到他們搬進臨時住宅。

由於天氣炎熱，他們在溫室屋頂掛上布遮擋陽光直射或使用電風扇降溫，夜晚則睡在災害用的帳篷內。

保靖夫表示，「我迫不及待想入住臨時住宅，相關單位若能通知我入住時間的話，我就能安心，並努力堅持到那個時候」。