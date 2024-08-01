美參議員推《與台灣站在一起法》陸若侵台即全面制裁

美國共和黨阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan SullivanDan Sullivan）與民主黨伊利諾州聯邦參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）7月26日共同推出《2024年與台灣站在一起法》（STAND with Taiwan Act of 2024），表明一旦中國武力入侵台灣，將遭到全面和嚴厲的經濟、能源、金融及其他制裁。

法案的「STAND」是指「制裁侵略民主近鄰者」（Sanctions Targeting Aggressors of Neighboring Democracies）。兩位參議員在聲明中提到，希望透過此項立法表達美國兩黨支持台灣民主的堅定立場。

據美國之音報導，蘇利文和達克沃斯都是參議院軍事委員會成員。蘇利文曾分別在2022年、2023年提出同名法案，但均未能完成立法程序。2024年新版《與台灣站在一起法》內容與2022年版本大致相同，法案表達國會意見認為，美國的利益在於維持一個自由開放的印太地區，而台海和平穩定是其中一個重要組成部分。

蘇利文表示，在當前危險日益增加的時刻，美國展現對台灣民主堅定、毫不動搖的跨黨派承諾與支持至關重要。當中國共產黨對台灣、美國及其印太地區盟友的威脅都更加大膽、咄咄逼人，就必須加強跨海峽的威懾力。

達克沃斯表示，如果美國想維持全球領導者的地位，就必須出現並支持自身朋友，像是與美國有強勁經濟與軍事關係的夥伴台灣，它正面對著來自中華人民共和國不斷升溫的威脅。

《與台灣站在一起法》提到，人民解放軍發動對台灣的軍事入侵將構成對西太平洋地區和平穩定的威脅，同時也威脅到全球和平穩定，破壞美國國內外的核心政治、安全及經濟利益，作為對台灣軍事侵略的重要威懾措施，中國政府及中國共產黨必須理解到，發動這種侵略將導致毀滅性的經濟和金融後果。

法案指出，美國的政策是基於《台灣關係法》、美中1972、1978及1982年的三個聯合公報，以及前美國總統雷根（Ronald Reagan）1982年的對台「六項保證」，不過只要人民解放軍發動對台軍事入侵，美國的政策將會運用各種經濟、商業及金融工具及力量來對中國政府、中國共產黨，以及與這兩者有聯繫的金融機構及其他實體施加制裁，禁止中國證券實體在美國證券交易所上市及買賣。

此外，法案也禁止美國金融機構在中國經濟行業投資、禁止進口在中國採礦、生產及製造的特定商品，並與美國的盟友夥伴協調，鼓勵它們也對中國政府及中國共產黨採取相同的經濟、商業及金融行動。