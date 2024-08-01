美與911主嫌達成認罪協議 換取避免被判死刑

美國國防部今天表示，美國檢方已與911恐攻主嫌穆罕默德（KhalidSheikh Mohammed）達成協議，據報這項協議涉及穆罕默德以認罪方式來換取避免被判死刑。

綜合法新社和路透社報導，當局與穆罕默德和其他兩名被告達成協議，使他們曠日廢時的案件可望獲得解決。多年來，這些案件一直陷入預審階段的泥淖，而被告一直被關押在古巴關達那摩灣（GuantanamoBay）軍事基地。

這3人自2003年來一直被拘留。

五角大廈聲明表示，這項協議的細節目前不會立即公開，不過「紐約時報」（New York Times）報導，穆罕默德、阿塔希（Walid bin Attash）和豪薩維（Mustafa al-Hawsawi）已同意認罪，藉此換取無期徒刑，否則就得接受可能遭判死刑的審判。

2001年9月11日的恐攻釀成近3000人罹難，檢方去年在一封信函中詳述這項認罪提議，但罹難者家屬意見不一，有些人仍希望這些被告面臨最終極的懲罰。

圍繞這些被告案件的法律爭論，大多集中在他們在911之後的幾年間遭到中央情報局（CIA）刑求後，是否可以受到公平審判，而認罪協議有助避免這個棘手問題。

在穆罕默德2003年3月於巴基斯坦被捕前，他被認為是蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama binLaden）最信賴、最聰明的副手之一。穆罕默德落網後，先在中情局的秘密監獄度過3年，接著於2006年移監關達那摩。

這名訓練有素的工程師說自己「從頭到尾」策劃了911恐攻事件，曾參與一連串鎖定美國為攻擊目標的重大陰謀。他曾在美國上大學。

除了策劃摧毀雙子星大樓（Twin Towers）的行動外，穆罕默德也聲稱曾用他「神聖的右手」，在2002年親手斬首美國記者波爾（Daniel Pearl），並協助1993年奪走6條人命的世貿中心（World TradeCenter）爆炸案。