安謀財報優但未上調全年財測 似對前景欠信心 盤後股價暴跌10%

安謀（Arm）股價在盤後交易暴跌10.5%，此前該公司未上調全年財測，市場擔心這家總部位於英國劍橋的公司對成長前景欠缺信心。

儘管安謀上季業績輕鬆超越分析師預期，執行長哈斯（Rene Haas）說，該公司在某些市場看到疲軟跡象，因此維持當前的全年預期不變。

繼在常規交易時段勁揚8.43%到144.17美元、全年累計上漲92%後，安謀股價在盤後交易中暴跌最多逾12%，跌幅稍後來略微縮小至10.52%，報132.96美元。

安謀上市後仍在尋找立足之地。投資人認為它是AI支出熱潮的主要受益者，儘管尚未實現像輝達（Nvidia）或博通（Broadcom）等公司經歷過的銷售成長。

在6月底止的第1季，安謀營收成長39%至9.39億美元，遠高於市場預期的9.054億美元。剔除特定項目的每股盈餘為40美分，平均預期34美分。本季營收預估介於7.8億至8.3億美元間，與分析師預期一致。但全年營收預期維持在大約39.5億美元不變，略低於分析師平均預期的40億美元。

哈斯受訪時表示，安謀在資料中心和高階智慧手機方面表現強勁，但被其他市場走弱抵消。意法半導體和恩智浦半導體等公司已就本季給出令人失望的財測，聲稱工業和汽車市場在內的某些市場存在庫存過剩現象。