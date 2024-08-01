快訊

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

奧運羽球／戴資穎輸球落淚 戴爸心疼女兒傷勢：能跑就是奇蹟了

安謀財報優但未上調全年財測 似對前景欠信心 盤後股價暴跌10%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
安謀（Arm）周三未上調全年財測，執行長哈斯（圖）說該公司在某些市場看到疲軟跡象。歐新社
安謀（Arm）周三未上調全年財測，執行長哈斯（圖）說該公司在某些市場看到疲軟跡象。歐新社

安謀（Arm）股價在盤後交易暴跌10.5%，此前該公司未上調全年財測，市場擔心這家總部位於英國劍橋的公司對成長前景欠缺信心。

儘管安謀上季業績輕鬆超越分析師預期，執行長哈斯（Rene Haas）說，該公司在某些市場看到疲軟跡象，因此維持當前的全年預期不變。

繼在常規交易時段勁揚8.43%到144.17美元、全年累計上漲92%後，安謀股價在盤後交易中暴跌最多逾12%，跌幅稍後來略微縮小至10.52%，報132.96美元。

安謀上市後仍在尋找立足之地。投資人認為它是AI支出熱潮的主要受益者，儘管尚未實現像輝達（Nvidia）或博通（Broadcom）等公司經歷過的銷售成長。

在6月底止的第1季，安謀營收成長39%至9.39億美元，遠高於市場預期的9.054億美元。剔除特定項目的每股盈餘為40美分，平均預期34美分。本季營收預估介於7.8億至8.3億美元間，與分析師預期一致。但全年營收預期維持在大約39.5億美元不變，略低於分析師平均預期的40億美元。

哈斯受訪時表示，安謀在資料中心和高階智慧手機方面表現強勁，但被其他市場走弱抵消。意法半導體和恩智浦半導體等公司已就本季給出令人失望的財測，聲稱工業和汽車市場在內的某些市場存在庫存過剩現象。

半導體 安謀 庫存

延伸閱讀

晶片雙雄從手機打到PC 聯發科、高通一路纏鬥

聯發科、創意 權證四檔有戲

ARM創新高 給純IP股帶路

路透：聯發科開發安謀架構晶片 支援微軟AI筆電

相關新聞

以色列報復攻擊真主黨，指揮官舒克爾死亡

以色列國防軍30日攻擊黎巴嫩首都貝魯特，導致至少3人死亡、74人受傷，以色列聲稱擊斃了黎巴嫩真主黨（Hezbollah）高階指揮官舒克爾（Muhsin／Fuad Shukr），他曾參與策劃1983年貝魯特軍營爆炸案，導致307人死亡。以色列此次攻擊是為了回擊真主黨，因為受以色列控制的戈蘭高地在上周末遭火箭攻擊殺死12名兒童，以方認定為真主黨犯下，但真主黨嚴正否認。以色列今年已是第二度攻擊貝魯特，自加薩戰事開打以來，以軍和真主黨持續交火近10個月，但雙方都沒有升高衝突的意願，如今緊張程度是否繼續攀升，各方極為關注。

叛逃外交官爆料！北韓在等川普回來做1事 稱金正恩「不懂國際外交」

北韓叛逃外交官李一奎（Ri Il Gyu，音譯）透露，如果美國前總統川普重回白宮，北韓打算與華府重啟核武談判，說明北韓立...

「是時候擺脫對中國恐懼」！印度議員籲恢復台印國會交流 研判莫迪對中硬下去

window.location.href="https://udn.com/news/story/6839/8132657";

美與911主嫌達成認罪協議 換取避免被判死刑

美國國防部今天表示，美國檢方已與911恐攻主嫌穆罕默德（KhalidSheikh Mohammed）達成協議，據報這項協...

安謀財報優但未上調全年財測 似對前景欠信心 盤後股價暴跌10%

安謀（Arm）股價在盤後交易暴跌10.5%，此前該公司未上調全年財測，市場擔心這家總部位於英國劍橋的公司對成長前景欠缺信...

德國召見大陸大使 抗議2021年北京駭客網攻行動

德國外交部發言人今天表示，大陸政府駭客為刺探情報，於2021年對德國聯邦製圖和土地測量局（BKG）發動網路攻擊，德國已就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。