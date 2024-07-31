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防範北韓無人機 南韓公開雷射狙擊武器

中央社／ 首爾31日專電

為防範北韓無人機進攻侵犯國境，南韓國防部今天公開針對無人機的雷射狙擊設備，預計年底前導入軍方使用，透過追蹤軌跡方式精準射擊。

韓聯社報導，南韓國防部今天在位於忠清南道泰安郡的國防科學研究所（ADD）安興試驗場，向韓媒公開雷射防空武器Block-I並進行試射。

根據說明，Block-I可透過雷達探測追蹤無人機軌跡，配合高達攝氏700度以上的雷射線，精準打擊小型無人機等飛行物，且發射一次費用僅需約2000韓元（約新台幣47元），射程約2至3公里。

今天出現在示範現場的Block-I外型為高3公尺、長9公尺、寬3公尺的深綠色四方體，上端露出部分平時可收進內部，偽裝成一般貨櫃。一般由3人一組操作，經過訓練的操作員能將探測到無人機、瞄準狙擊所花的「系統反應時間」縮短至幾秒內。

2014、2016及2022年都曾發生北韓無人機被發現入侵南韓領空，在2022年底入侵的無人機甚至飛進首爾，但因為無人機體積太小，不易識別、更難以擊落，讓南韓軍方派出的戰機無功而返，南韓總統尹錫悅因此要求軍方加快部署應對這類攻擊的措施。

南韓從2019年8月起投入871億韓元預算，開發能精準打擊小型無人機等攻擊的防空武器，去年4月通過戰鬥用適切性評估，今年6月簽訂量產合約，預計在今年內導入軍隊使用。

國防部說明，日後透過提升雷射性能，Block-I可能進一步用於狙擊迫擊砲或飛機等飛行物。南韓國防科學研究所也將繼續研發射程更長的Block-I，後續也可能開發輕量化、可移動式的型號。

北韓 南韓 國防部 無人機

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