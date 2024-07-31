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「不要避諱摩擦」北韓與陸關係暗潮洶湧 恐遭大陸經濟施壓

中央社／ 首爾31日專電
中共總書記習近平（左）、北韓領導人金正恩（右）。 美聯社
中共總書記習近平（左）、北韓領導人金正恩（右）。 美聯社

南韓國家情報院今天表示，北韓領導人金正恩近期指示駐陸外交官執行業務時「不要避諱與大陸摩擦」，暗潮洶湧。學者分析，北韓可能因此招來經濟危機，遭大陸透過貿易施壓。

南韓國情院表示，正密切關注金正恩對北韓駐中外交人員發布這類指示的原因及相關動態。韓聯社分析，雖然國情院並未說明金正恩具體下達何種外交指示，但北韓與大陸關係今後可能多生事端。

中日韓峰會今年5月時隔4年舉行，會後發表共同聲明提及北韓非核化相關內容，引起北韓不滿，不顧與大陸關係，強烈批評這項大陸總理也參與其中的聲明。

同時，北韓頻繁與俄羅斯互動，6月藉俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）訪問平壤，簽署全面戰略夥伴關係條約，積極強化軍事與經濟等方面合作。

大陸對此不予置評。部分意見指出，大陸近期對北韓的經濟支援消極應對，對雙邊合作也態度保留，很有可能因為對北韓與俄羅斯拉近關係不滿。

專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）報導，27日晚上在平壤舉行的戰勝節紀念活動上，各國駐北韓使節多數出席，卻不見大陸大使王亞軍蹤影，啟人疑竇。

南韓國家安保戰略研究院日前發布報告書提到，北韓可能過於誇大與俄羅斯的合作效果，反而更刺激大陸。也有學者在南韓開發研究院（KDI）今天發表的北韓經濟評論指出，北韓的選擇可能招來大陸以貿易施壓。

評論分析，俄羅斯對北韓而言，頂多是能提供更多能源及糧食的合作夥伴，但從貿易規模來看，不太可能協助北韓進行真正的經濟開發。真正對北韓經濟影響重大的大陸，在北韓與俄羅斯強化合作時，考慮到與歐美關係，可能更受限制，因此更對俄朝合作不滿。

若俄羅斯與北韓合作持續深化，到達某種程度時，不排除大陸可能為此對北韓經濟施壓。作為北韓自2010年以來唯一的貿易對象，大陸施壓必定對北韓經濟帶來極大衝擊。

中共 俄羅斯 北韓 南韓 普亭 金正恩

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