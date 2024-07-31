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委內瑞拉大選舞弊爭議延燒 外交部籲尊重民主價值

中央社／ 台北31日電
委內瑞拉民眾29日在卡拉卡斯抗議總統大選有弊，和委國警方對峙。（美聯社） 葛讓
委內瑞拉民眾29日在卡拉卡斯抗議總統大選有弊，和委國警方對峙。（美聯社） 葛讓

委內瑞拉總統馬杜洛29日贏得3連任，引發舞弊爭議。外交部今天表達關切，並呼籲委國政府，尊重民主價值及委國人民基於自由意志的選擇。

法新社報導，阿根廷、智利、哥斯大黎加、秘魯、巴拿馬、多明尼加共和國和烏拉圭簽署聯合聲明，質疑其選舉及計票的公正性與透明度。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也關切，「選舉結果未反映民意」，並呼籲委國選委會與委國在野黨、選舉觀察員分享資訊。

外交部晚間透過新聞稿關切委內瑞拉大選結果，並期盼民主與和平得以落實。

外交部也呼籲，委國馬杜洛政府應尊重民主價值及委國人民基於自由意志的選擇，以符合民主程序且透明方式，回應人民與國際社會的質疑。

數以千計的委內瑞拉民眾30日走上街頭，抗議「大選被偷走」，他們撕毀總統馬杜洛的海報，鍋碗瓢盆撞擊聲響徹首都卡拉卡斯，這場示威活動已造成1人喪命。

外交部也對此表達關切，並指出，將與全球民主陣營共同支持委國人民追求自由、民主、人權與和平的努力。

外交部 馬杜洛

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