英國持刀行凶案3兒童喪命 兇嫌身分「傳言」爆警民衝突

（德國之聲中文網）周二，數十名示威者在英國北部城市索斯波特（Southport）同警方發生了衝突。此前，這裡發生了持刀行凶案件，造成三名兒童喪生。示威人群向警方投擲石塊和瓶子，並縱火燒毀了一輛停在清真寺前的警車。警方表示，衝突中至少有22名警員受傷。

持刀行凶事件發生後，警方已經於周日逮捕了一名現年17歲、來自威爾士的嫌疑人。網絡上傳播的虛假訊息卻是，嫌疑人是一名乘船進入英國的庇護申請者。

騷亂事件的背後

警方表示，索斯波特暴力衝突的參與者是英國極右團體「保衛英國同盟」（English Defence League）的支持者。警方稱，有關持刀行凶案犯罪嫌疑人身份的「傳言」是導致此次騷亂的直接原因，而有些人在利用這樣的謠言「煽動暴力和擾亂秩序」。

英國內政大臣庫帕（ Yvette Cooper）對騷亂事件予以譴責，並形容周二的暴力場面「完全是一種恥辱」。她對英國媒體表示：「這種暴力場面同索斯波特社區團結一致、相互支持、撫慰遇難者家庭的做法形成了鮮明對比。」

此前，庫珀在英國議院表示，她已向社媒公司發出呼籲，要求他們對持刀襲擊案發生後網絡上出現的種種傳言「承擔起應付的責任。」

大批民眾前來悼念凶案死難者

持刀行凶事件發生後，前來索斯波特事發地點悼念死難者的民眾絡繹不絕，直至周二發生暴力衝突。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）前往事發地敬獻鮮花，並表示，這一悲劇刺痛了整個「國家的神經」。他說：「我來到這裡，是為了向死難者及其家人表達敬意，他們正在經受的痛苦和悲傷，是我們大多數人無法想象的，也是我作為一名父親所無法想象的。」

一些圍觀者則對施凱爾發出質問，其中一人說到：「首相先生，我們的街道上，還要有多少人死於非命？」

持刀襲擊案中，共有三名兒童喪生，他們分別是6歲、7歲和9歲，另有多名兒童和兩名成人受傷。他們是來參加當地一家舞蹈學校的活動的。

（法新社，美聯社，德新社，路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】