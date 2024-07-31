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匈牙利放寬俄和白俄簽證限制 歐盟憂遭滲入「嚴重的間諜漏洞」

中央社／ 布達佩斯30日綜合外電報導
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。路透社
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）。路透社

匈牙利近期決定放寬對俄羅斯和白俄羅斯國民的簽證限制，歐洲議會（European Parliament）最大黨團對此表示擔憂，認為這將升高間諜滲入的風險。

法新社報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）本月初簽署一項法令，將匈牙利快速簽證計畫擴展到包括俄羅斯與白俄羅斯在內的8個國家。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，奧班是唯一與克里姆林宮保持密切關係的歐盟領導人。

這項計畫允許這些國家的公民申請所謂的「國民卡」，以便能在匈牙利工作。在此之前，國民卡僅開放給烏克蘭和塞爾維亞公民。

歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）黨魁韋柏（Manfred Weber）昨天致函歐盟理事會（EuropeanCouncil）主席米歇爾（Charles Michel）說，「這類機制相當可疑，且會引發非常嚴重的安全問題」。

韋柏主張這項新的簽證規定可能引發「嚴重的間諜活動漏洞」疑慮，並警告此政策可能會讓俄羅斯人在歐盟無邊境管制的申根（Schengen）區內「更容易移動」。

韋柏進一步表示：「對俄羅斯和白俄羅斯勞工享有寬鬆且不受監管的入境機制缺乏明確需求，再加上可能存在安全檢查不足的情況，使人們對匈牙利和更廣闊申根區受到的影響提出質疑。」

韋柏敦促米歇爾「認真看待」這項問題，並在下次歐盟理事會會議上「安排適當的討論」。

韋柏也呼籲歐盟領袖「採取最嚴厲措施」，以即時保護申根區的完整性，同時「防止成員國採取類似行動」。

匈牙利政府發言人柯瓦克斯（Zoltan Kovacs）作出初步回應，在社群平台X上抨擊韋柏信中所述是「謊言」，並表示這「只不過是支持戰爭的自由主義歐洲精英對匈牙利的又一次虛偽攻擊」。

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