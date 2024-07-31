印度土石流已奪156命 救難行動提升至戰備狀態

印度南部瓦亞納德縣發生的土石流，死亡人數增加到156人，恐還有逾百人受困，軍方已投入救援，與多個機構聯手在分秒必爭的情況下，搶救可能生還的受困民眾。

這場大規模的土石流，已經造成至少156人喪命、超過180人受傷。根據印度政府的統計，目前仍有逾百人受困。

「今日印度」（India Today）報導指，印度連日發生大雨，位於克勒拉邦（Kerala）的瓦亞納德縣（Wayanad）30日在4個小時內發生3起大規模土石流，重創當地數個村莊，據報有多人因此被沖入河中下落不明。

瓦亞納德目前已設有45個臨時收容所，可容納3069人。根據社群媒體上流傳的影像顯示，當地隨處可見遭連根拔起的樹木及受損嚴重的房屋。

在當地一座重要聯外橋樑被沖毀的情況下，軍方靠著搭建臨時橋樑，已救出1000多人。

目前已有225名軍人被派到當地參與救援行動，馳援的軍方人員數量也在持續增加中。

針對不幸遇難者，總理辦公室已經宣布，將發給家屬20萬盧比（約新台幣7萬8000元）作為補償。