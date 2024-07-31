快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秘魯不認總統大選結果 委內瑞拉宣布斷交

中央社／ 卡拉卡斯30日綜合外電報導
委內瑞拉選舉馬杜洛贏得第3個任期。 美聯社
委內瑞拉選舉馬杜洛贏得第3個任期。 美聯社

儘管委內瑞拉選務當局宣布現任總統馬杜洛勝選，秘魯則承認反對派候選人龔薩雷斯才是「總統當選人」。委國今天宣布與秘魯終止外交關係，來回應利馬當局「魯莽發言」。

法新社報導，委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）透過社群平台X表示：「委內瑞拉波利瓦共和國政府已經決定與秘魯共和國斷絕外交關係…秘魯外交部長的魯莽發言，無視委內瑞拉人民意願和我國憲法，我們被迫做出這個決定。」

秘魯稍早曾表示，委內瑞拉選舉結果違背民意，將召回駐委內瑞拉大使，且以委內瑞拉當局做出嚴重且專橫的決定為由，驅逐委內瑞拉外交官。

路透社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）在28日大選中勝選的結果，令委內瑞拉反對陣營和獨立民調難以置信。

獨立民調機構選前曾預測74歲的龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）會以大幅優勢贏得大選，選後也出面直指馬杜洛勝選不合情理；委國反對派領袖和外國觀察人士疾呼選務當局公布計票結果。

委內瑞拉 秘魯 馬杜洛

延伸閱讀

馬杜洛掌權10年700萬人離鄉 未來恐逼走更多青年

新興當地貨幣債 搶鏡

愛荷華州頒布更嚴格墮胎規範 生產權利成大選焦點

新興市場債券有望受惠於Fed降息 但要注意大選影響

相關新聞

匈牙利放寬俄和白俄簽證限制 歐盟憂遭滲入「嚴重的間諜漏洞」

匈牙利近期決定放寬對俄羅斯和白俄羅斯國民的簽證限制，歐洲議會（European Parliament）最大黨團對此表示擔...

印度土石流已奪156命 救難行動提升至戰備狀態

印度南部瓦亞納德縣發生的土石流，死亡人數增加到156人，恐還有逾百人受困，軍方已投入救援，與多個機構聯手在分秒必爭的情況...

秘魯不認總統大選結果 委內瑞拉宣布斷交

儘管委內瑞拉選務當局宣布現任總統馬杜洛勝選，秘魯則承認反對派候選人龔薩雷斯才是「總統當選人」。委國今天宣布與秘魯終止外交...

委內瑞拉民眾抗議「大選被偷走」 撕毀總統馬杜洛海報

委內瑞拉總統馬杜洛29日宣布勝選連任，數以千計憤怒的委國民眾認為選舉有弊，走上街頭抗議「大選被偷走」，撕毀馬杜洛海報，敲...

北韓暴雨逾4000棟民宅淹水 金正恩主持緊急會議

北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，因暴雨侵襲，鄰近北韓與中國邊界的新義州市（Sinuiju）和義州郡（UijuCo...

戰機護衛 俄戰略轟炸機日本海上空飛行逾10小時

俄羅斯國防部30日表示，兩架俄國長程戰略轟炸機Tu-95在日本海的公海上空實施定期飛行，且一旁有戰機蘇-30與蘇-35護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。