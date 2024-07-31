秘魯不認總統大選結果 委內瑞拉宣布斷交

儘管委內瑞拉選務當局宣布現任總統馬杜洛勝選，秘魯則承認反對派候選人龔薩雷斯才是「總統當選人」。委國今天宣布與秘魯終止外交關係，來回應利馬當局「魯莽發言」。

法新社報導，委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）透過社群平台X表示：「委內瑞拉波利瓦共和國政府已經決定與秘魯共和國斷絕外交關係…秘魯外交部長的魯莽發言，無視委內瑞拉人民意願和我國憲法，我們被迫做出這個決定。」

秘魯稍早曾表示，委內瑞拉選舉結果違背民意，將召回駐委內瑞拉大使，且以委內瑞拉當局做出嚴重且專橫的決定為由，驅逐委內瑞拉外交官。

路透社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）在28日大選中勝選的結果，令委內瑞拉反對陣營和獨立民調難以置信。

獨立民調機構選前曾預測74歲的龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）會以大幅優勢贏得大選，選後也出面直指馬杜洛勝選不合情理；委國反對派領袖和外國觀察人士疾呼選務當局公布計票結果。