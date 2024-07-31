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北韓暴雨逾4000棟民宅淹水 金正恩主持緊急會議

中央社／ 首爾31日綜合外電報導
金正恩主持緊急會議，討論水災問題。 路透
金正恩主持緊急會議，討論水災問題。 路透

北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，因暴雨侵襲，鄰近北韓與中國邊界的新義州市（Sinuiju）和義州郡（Uiju County）有超過4000棟民宅被洪水淹沒。

報導提到，約3000公頃農地和數棟公共大樓、設施和道路也受災，促使執政的朝鮮勞動黨（Workers'Party）政治局本週稍早召開為期2天的緊急會議。

北韓中央通信社報導，會議由北韓領導人金正恩主持，他對洪災造成的損害表達嚴重擔憂，催促執行強而有力的措施來恢復受影響地區。

路透社提到，金正恩本月28日曾視察淹水災區。

這些地區近期受熱帶風暴凱米（Gaemi）挾帶的豪雨影響。凱米在中國南部造成土石流，有12人喪命，在其他地方也帶來突發性洪水。

北韓 洪水 金正恩

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