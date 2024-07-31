戰機護衛 俄戰略轟炸機日本海上空飛行逾10小時

俄羅斯國防部30日表示，兩架俄國長程戰略轟炸機Tu-95在日本海的公海上空實施定期飛行，且一旁有戰機蘇-30與蘇-35護衛，飛行時間超過10小時。日媒研判俄國意圖藉此牽制日美。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，俄羅斯國防部30日也公布這兩架圖波列夫（Tupolev）Tu-95飛行的影片，並宣稱「飛行嚴格遵守國際法。俄國空軍的飛行員都會在北極圈、北大西洋、黑海、波羅的海、太平洋的公海上空進行定期性的飛行。」

俄國國防部今年1月與4月也曾宣布戰略轟炸機在日本海的公海上空飛行。報導推測，俄方似乎有意透過派出能搭載核武的戰略轟炸機飛行，藉此牽制日本及因俄烏戰爭與俄國加深對立的美國。

另外，俄羅斯國防部30日表示，俄國海軍的北方艦隊（Northern Fleet）、太平洋艦隊、波羅的海艦隊及裏海艦隊，已開始在各自負責海域實施大規模演習，總計動員約300艘艦艇及逾2萬名士兵等參與。