快訊

獨／80年魯肉飯掰掰！圓環老字號名店「龍凰號」熄燈

未來1周如果颱風生成難侵台 粉專曝原因：蠻少見的現象

奧運羽球／「像看自己倒影」依瑟儂談與戴資穎最後一次對決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

戰機護衛 俄戰略轟炸機日本海上空飛行逾10小時

中央社／ 東京31日綜合外電報導
俄國長程戰略轟炸機Tu-95在日本海的公海上空實施定期飛行。 美聯社
俄國長程戰略轟炸機Tu-95在日本海的公海上空實施定期飛行。 美聯社

俄羅斯國防部30日表示，兩架俄國長程戰略轟炸機Tu-95在日本海的公海上空實施定期飛行，且一旁有戰機蘇-30與蘇-35護衛，飛行時間超過10小時。日媒研判俄國意圖藉此牽制日美。

日本放送協會（NHK）及共同社報導，俄羅斯國防部30日也公布這兩架圖波列夫（Tupolev）Tu-95飛行的影片，並宣稱「飛行嚴格遵守國際法。俄國空軍的飛行員都會在北極圈、北大西洋、黑海、波羅的海、太平洋的公海上空進行定期性的飛行。」

俄國國防部今年1月與4月也曾宣布戰略轟炸機在日本海的公海上空飛行。報導推測，俄方似乎有意透過派出能搭載核武的戰略轟炸機飛行，藉此牽制日本及因俄烏戰爭與俄國加深對立的美國。

另外，俄羅斯國防部30日表示，俄國海軍的北方艦隊（Northern Fleet）、太平洋艦隊、波羅的海艦隊及裏海艦隊，已開始在各自負責海域實施大規模演習，總計動員約300艘艦艇及逾2萬名士兵等參與。

俄羅斯 國防部 日本

延伸閱讀

中共35機艦四面繞台 明發射火箭飛越我防空識別區

高額軍購金滯美 美一原因未准我以信用狀取代合約終止準備金

國防預算明年達6300億 國防部：軍購付款高峰期

中俄轟炸機飛近阿拉斯加 美加戰機聯合攔截

相關新聞

影／英殺童血案點燃民怒！暴民燒警車、砸昏員警 當局籲誤信謠言

英國29日發生持刀殺人血案，3名女童身亡、8人受傷，舉國震驚心碎，而網路社群誤傳17歲凶嫌是尋求庇護的移民，30日大量反...

美軍空襲伊拉克4死4傷 事先反制親伊朗民兵可能攻擊

多名美國官員證實，美軍30日空襲親伊朗武裝團體「人民動員」在伊拉克巴格達南部的軍事據點，事先反制可能的無人機攻擊行動以自...

北韓暴雨逾4000棟民宅淹水 金正恩主持緊急會議

北韓官媒中央通信社（KCNA）今天報導，因暴雨侵襲，鄰近北韓與中國邊界的新義州市（Sinuiju）和義州郡（UijuCo...

戰機護衛 俄戰略轟炸機日本海上空飛行逾10小時

俄羅斯國防部30日表示，兩架俄國長程戰略轟炸機Tu-95在日本海的公海上空實施定期飛行，且一旁有戰機蘇-30與蘇-35護...

地磁風暴來襲 歐美和澳洲南部可望再見絢爛極光

太陽表面大規模爆炸引發地磁風暴，自今晚開始，美國北部、歐洲和澳洲南部可能出現絢爛的極光秀

英3童參加舞蹈班遭刺身亡 抗議群眾與警爆發衝突

英格蘭北部濱海城市南港昨天一場以美國流行樂天后泰勒絲為主題的活動發生持刀攻擊案，造成3名女孩死亡、5名兒童重傷命危，今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。