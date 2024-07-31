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影／英殺童血案點燃民怒！暴民燒警車、砸昏員警 當局籲誤信謠言

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國日前發生殺童血案，舉國震驚，30日大量反穆斯林人士誤信謠言包圍當地清真寺引發暴動。圖為現場一輛警車遭暴民點火燃燒。美聯社
英國日前發生殺童血案，舉國震驚，30日大量反穆斯林人士誤信謠言包圍當地清真寺引發暴動。圖為現場一輛警車遭暴民點火燃燒。美聯社

英國29日發生持刀殺人血案，3名女童身亡、8人受傷，舉國震驚心碎，而網路社群誤傳17歲凶嫌是尋求庇護的移民，30日大量反穆斯林人士包圍當地清真寺引發暴動，拆窗砸向維安警力造成22名員警受傷，並且放火燒警車，還有人趁亂闖入商店打劫。

英格蘭西北部紹斯波特（Southport）一家兒童暑期舞蹈班遭17歲少年持刀攻擊，造成多名女童身亡引發社會撻伐，難以置信凶手竟然對幼童狠下殺手。對此首相施凱爾（Keir Starmer）表達舉國震驚，英國國王查理三世（King Charles III）也回應事件「駭人聽聞」。

17歲凶嫌現場遭到逮捕並拘留，當局尚未釐清作案動機，不過已經排除是恐怖攻擊，且表明凶手是英國人。

但是路透指出，由於極右派團體帶頭謠傳凶手背景涉及伊斯蘭教，每日郵報則指網路誤傳他是尋求庇護的移民，引發約200名反穆斯林人士，其中許多戴鴨舌帽和口罩，包圍當地的紹斯波特清真寺暨伊斯蘭文化中心（Southport Mosque and Islamic Cultural Centre）進行暴動。

暴徒放火燒警車，現場有警方被磚塊、玻璃窗戶和大型垃圾桶擊中受傷，8名員警受到重傷，包含其中1人被砸到失去意識，而大批民眾一邊高呼「我們要我們的國家回來」。

目前警方推斷暴動人士應為「英國護衛聯盟」（English Defence League）擁護者。

移民 英國國王

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