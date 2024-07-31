地磁風暴來襲 歐美和澳洲南部可望再見絢爛極光

太陽表面大規模爆炸引發地磁風暴，自今晚開始，美國北部、歐洲和澳洲南部可能出現絢爛的極光秀。

法新社報導，20多年來最強磁暴今年5月侵襲地球時，全球各地湧現夢幻極光，也照亮了夏威夷、西班牙和南非等中低緯度地區的夜空，呈現繽紛多彩的景象。極光通常只在地球兩極附近可見。

美國太空氣象預報中心（Space Weather Prediction Center）營運長貝特維（Mike Bettwy）今天告訴記者：「我們已經看見了幾次大規模的日冕巨量噴發（CMEs），即來自太陽表面的電漿和其他物質被拋入太空。」

他說：「因此，太空天氣（Space Weather）出現的可能性大大增加。」

日冕巨量噴發預計將於今天至8月1日到來，屆時將發布「地磁風暴預警」。

不過，美國太空氣象預報中心表示，日冕巨量噴發最有可能在今天到來，屆時美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）將發出G3等級的「強烈」磁暴警示。

5月發生的磁暴被列為威力最強的G5「劇烈」（extreme）等級，意味本週可望出現的任何極光都不太可能像是今年稍早看到的那樣，涵蓋如此大面積或威力那般強大。

但若當前預測準確的話，今天傍晚時分，美國東北部、中西部（Midwest）北部以及包括俄勒岡州北部在內等其他北部州皆可看見極光。

英國氣象局（Met Office）今天表示，未來3天晚上，蘇格蘭有機會出現北極光，但可能會因「黑夜時間有限而受到阻礙」。

據SpaceWeatherLive網站稱，「如果運氣好的話」，德國北部、荷蘭和比利時也能看到極光。

英國氣象局表示，在澳洲塔斯馬尼亞州南部和緯度相近地區則可看見南極光。