英3童參加舞蹈班遭刺身亡 抗議群眾與警爆發衝突

英格蘭北部濱海城市南港昨天一場以美國流行樂天后泰勒絲為主題的活動發生持刀攻擊案，造成3名女孩死亡、5名兒童重傷命危，今天有大批反穆斯林抗議群眾與警方爆發衝突。

路透社報導，南港（Southport）是利物浦（Liverpool）北方一座寧靜的濱海城市，昨天發生可怕刺人事件，震驚英國各地。警方表示，這起事件與恐怖主義無關，並說犯嫌是在英國出生。

然而，幾個極右派團體搧風點火下，讓這名青少年犯嫌與伊斯蘭教有關的臆測甚囂塵上。警方表示，今天有數百人朝一座清真寺丟擲物品，引爆衝突。警方認為這批群眾與保衛英國聯盟（English DefenceLeague）有關，也就是一個時常發起反伊斯蘭教暴力示威活動的團體。

在爆發衝突的現場，有數輛警車遭到破壞並縱火，有人朝警察丟擲磚塊與大型垃圾桶。上傳網路的影片顯示，群眾高喊「我們想拿回我們的國家」。

另外在遠離暴力之處，有數百人齊聚參加守夜活動，向砍人事件的受害者致敬，並獻上鮮花與玩具，現場氣氛哀戚。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）說：「昨天的可怕事件讓南港民眾心情至今難以平復。他們需要我們的支持與尊重。」

「在這個社區替受害者舉行守夜活動時，卻有人發動暴力行徑，等於是侮辱了這個深陷悲傷的社區。這些人將感受到完整的法律制裁力道。」

南港一場提供6到11歲兒童參加的「泰勒絲瑜珈與舞蹈工作坊」暑期活動昨天發生亂刀砍人事件後，警方已以謀殺與謀殺未遂罪嫌逮捕一名17歲男嫌。

目擊者稱攻擊現場就像恐怖電影場景。除了3人死亡外，還有8名兒童身上有刺傷。其中5童與兩名試圖保護他們的成年人情況依舊危急。

警方表示目前還不清楚犯案動機，也尚未透露關於犯嫌的任何詳細訊息，僅說他出生於威爾斯，住在附近的村莊。

助理警察局長高斯（Alex Goss）說：「大家對遭警方拘捕的17歲男子的狀態有諸多揣測與假設，有些人根據這個揣測而把暴力與混亂帶到街道上。」

「我們已經說明過，遭到逮捕的人出生於英國。這時候任何揣測都是無濟於事的。」

高斯與當地警察表示，與警方爆發衝突的群眾中，有許多是來自外部地區，利物浦地區清真寺網絡（Liverpool Region Mosque Network）表示，有少數人試圖利用這起事件散播仇恨。

利物浦地區清真寺網絡發布聲明表示：「今天傍晚，我們看到南港清真寺外出現讓人焦慮的場面，外面聚集了許多憤怒的抗議群眾。這將在我們社區引發更多的恐懼與不安。」

施凱爾稍早來到南港獻花，現場氣氛莊嚴肅穆。國王查爾斯三世（King Charles III）與王室成員對這起事件表示震驚。美國歌手泰勒絲本人在Instagram發文寫道，她「完全處於震驚之中」。

泰勒絲說：「這些只是參加舞蹈班的小朋友。我完全不知道該如何向這些小孩的家人表達我的慰問。」

泰勒絲的粉絲在網路募集超過25萬英鎊（約新台幣1078萬元）的善款，救濟受害者家屬之餘，也幫助接收部分受傷孩童的醫院。