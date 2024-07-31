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馬杜洛掌權10年700萬人離鄉 未來恐逼走更多青年

中央社／ 卡拉卡斯30日綜合外電報導
委內瑞拉現任總統馬杜洛贏得第三個任期。歐新社
委內瑞拉現任總統馬杜洛贏得第三個任期。歐新社

委內瑞拉當局宣布總統馬杜洛贏得大選，引發抗議潮和舞弊指控。有年輕人坦言本屆大選是「最後機會」，馬杜洛若真第3度執政，他認為數百萬年輕人將與他一樣選擇遠走他鄉。

綜合路透社和法新社報導，委內瑞拉選務當局斷言馬杜洛（Nicolas Maduro）以51%得票率對上反對派競爭對手龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）的44%，贏得28日總統大選。反對派則是對此提出反駁。

效忠馬杜洛政權的委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）並未提供計票細節；不過，反對派表示他們有投票紀錄，可以「證明」他們握有「數學上不可逆的」領先優勢。

獨立民調機構選前曾預測74歲的龔薩雷斯會以大幅優勢贏得大選，選後也出面直指馬杜洛勝選不合情理；委國反對派領袖和外國觀察人士疾呼選務當局公布計票結果。

現年61歲的馬杜洛自2013年掌權至今，但這段期間委內瑞拉這個一度富裕的石油國家國內生產毛額（GDP）縮水了80%。

聯合國數據顯示，在原油價格下滑、貪腐以及政府管理不當引發嚴峻經濟政治危機下，自2014年以來，委國3000萬總人口中已有超過700萬人出走。

選舉結果出爐後，23歲、剛從大學畢業的薩塞度（Jorge Salcedo）淚流滿面地說，本屆大選是「我們最後機會」，儘管自己的家庭、事業和「一切」都在委內瑞拉，未來卻可能會加入這波出走潮。

他說：「我不知道這個政權是否會在委內瑞拉繼續執政下去，但我很確定，如果它繼續執政，數百萬名年輕人將和我一樣，離開這個國家。」

薩塞度一想到要離開家人、到國外謀生計，就淚流滿面，直說：「我流著委內瑞拉的血，離開委內瑞拉就像身體很重要一部分被人剝奪一般，感覺與在現實生活被人殺了沒有什麼不同。」

示威群眾昨天湧上街頭痛批總統大選「被偷」，並高呼「自由、自由」以及「這個政府將垮台」等口號；維安部隊隨後出動發射催淚瓦斯和橡膠子彈。警民衝突造成11人喪生、數十人受傷。

委內瑞拉非政府人權組織「刑事司法論壇」（ForoPenal）的羅梅洛（Alfredo Romero）今天告訴媒體說，警民衝突釀成2名未成年人和9名成人喪生，其中5人是命喪首都卡拉卡斯（Caracas）。

他說，至少177人遭到逮捕。

根據監督委國各大衛生中心的「全國醫院調查」（National Hospital Survey），昨天的抗議活動造成44人受傷，多數是槍傷。

大選 委內瑞拉 馬杜洛

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