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美軍空襲伊拉克4死4傷 事先反制親伊朗民兵可能攻擊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美軍30日空襲親伊朗武裝團體「人民動員」在伊拉克巴格達南部的軍事據點。圖為伊拉克西部有美軍和其他國際部隊駐紮的阿薩德空軍基地空拍照。美聯社
美軍30日空襲親伊朗武裝團體「人民動員」在伊拉克巴格達南部的軍事據點。圖為伊拉克西部有美軍和其他國際部隊駐紮的阿薩德空軍基地空拍照。美聯社

多名美國官員證實，美軍30日空襲親伊朗武裝團體「人民動員」在伊拉克巴格達南部的軍事據點，事先反制可能的無人機攻擊行動以自我防衛。

路透報導，多名美國官員未具名透露，美軍判斷已併入伊拉克正規軍的「人民動員」（Popular Mobilization Forces），計畫出動無人機攻擊美軍與盟友於伊拉克的軍事基地，因此事先採取自我保衛行動，空襲該團體於巴比倫省穆薩伊布（Musayib）的據點。

而伊拉克警方與醫療消息人士表示，美軍行動造成4名「人民動員」成員罹難與4名成員受傷，不過並未指控採取行動的一方。

此外，美國與伊拉克消息人士表示，上周伊拉克西部有美軍和其他國際部隊駐紮的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地遭到多枚火箭攻擊，所幸基地並未遭到任何火箭擊中，且沒有人員傷亡。

另一方面，以色列同日才空襲黎巴嫩首都貝魯特，報復伊朗扶植的武裝團體真主黨日前襲擊戈蘭高地釀成傷亡。如今，中東局勢日趨白熱化。

「人民動員」擁有15萬兵力，已併入伊拉克正規軍，親近伊朗，且與伊朗革命衛隊關係密切。

伊拉克 伊朗 美軍

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