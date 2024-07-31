美軍空襲伊拉克4死4傷 事先反制親伊朗民兵可能攻擊

多名美國官員證實，美軍30日空襲親伊朗武裝團體「人民動員」在伊拉克巴格達南部的軍事據點，事先反制可能的無人機攻擊行動以自我防衛。

路透報導，多名美國官員未具名透露，美軍判斷已併入伊拉克正規軍的「人民動員」（Popular Mobilization Forces），計畫出動無人機攻擊美軍與盟友於伊拉克的軍事基地，因此事先採取自我保衛行動，空襲該團體於巴比倫省穆薩伊布（Musayib）的據點。

而伊拉克警方與醫療消息人士表示，美軍行動造成4名「人民動員」成員罹難與4名成員受傷，不過並未指控採取行動的一方。

此外，美國與伊拉克消息人士表示，上周伊拉克西部有美軍和其他國際部隊駐紮的阿薩德（Ain al-Asad）空軍基地遭到多枚火箭攻擊，所幸基地並未遭到任何火箭擊中，且沒有人員傷亡。

另一方面，以色列同日才空襲黎巴嫩首都貝魯特，報復伊朗扶植的武裝團體真主黨日前襲擊戈蘭高地釀成傷亡。如今，中東局勢日趨白熱化。

「人民動員」擁有15萬兵力，已併入伊拉克正規軍，親近伊朗，且與伊朗革命衛隊關係密切。