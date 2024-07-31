巴西總統敦促委內瑞拉 提交選舉記錄以平紛爭

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天首次就28日舉行的委內瑞拉總統選舉陷入僵局發表言論，稱只有提交選舉記錄才能解決這場糾紛。

委內瑞拉國家選舉委員會公布的官方結果顯示，現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）以51.2%的選票獲勝。但反對派和外國當局認為存在舞弊，獲勝者應該是在野黨候選人龔薩雷斯（Edmundo González）。

魯拉30日接受巴西環球電視台（TV Globo）訪問說：「爭執是很正常的，至於如何解決這場糾紛，只有提交選舉記錄。」

魯拉表示，如果在野黨和執政黨之間對選舉記錄存在質疑，在野黨可以提出上訴，等候法院判決；魯拉深信，這是一個正常、和平的過程。

委內瑞拉選舉的記錄是指每個投票箱的選票記錄，委國當局尚未提交這些記錄，聲稱系統遭到駭客攻擊。

魯拉表示，他只有在馬杜洛政府提交選舉記錄，並且確認記錄的真實性後，才會承認委內瑞拉的選舉結果。

今天，魯拉還與美國總統拜登（Joe Biden）通電話，談論有關委內瑞拉的選舉僵局。這次談話是應美國政府要求安排的。

巴西總統府高原宮聲明指出，魯拉在談話中重申「公布28日舉行的總統選舉紀錄至關重要，巴西的立場是繼續致力促進委內瑞拉政治過程正常化，對整個南美地區產生積極影響。

據高原宮稱，這次談話持續大約半小時，還涉及雙邊和多邊議題；魯拉也表示尊重拜登退出美國選舉爭端的決定。

巴西也考慮與哥倫比亞和墨西哥就委內瑞拉選舉過程發表一項聯合聲明。哥、墨兩國已分別表態，要求選舉結果透明化。