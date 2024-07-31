日下任首相熱門／石破茂下月訪台 擬拜會賴清德

日媒報導，被外界視為日本下任首相熱門人選之一的自民黨前幹事長石破茂，八月將率跨黨派日本國會議員訪團訪問台灣，正協調晉見賴清德總統等人。

日本共同社報導，石破預計八月十二日到十四日以日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」成員身分訪台。這項訊息卅日由日本在野黨「實現教育無償化之會」黨主席前原誠司公布。

石破與前原將擔任訪團共同團長。前原在記者會上談到此行訪台意義時說，「跟共享價值觀的台灣緊密合作非常重要」。

每日新聞報導，石破與前原一行是接受台灣邀請赴台訪問，成員包括自民黨、立憲民主黨、實現教育無償化之會及有意願訪台的國會議員等。

前原說，為了東北亞和平穩定，「台灣是非常重要的夥伴」，他們希望以跨黨派安全保障議員聯盟身分持續與台灣交流。

日本首相岸田文雄二○二一年九月底當選自民黨第廿七任總裁，三年任期到今年九月屆滿，自民黨在此之前將舉行總裁選舉。由於自民黨在參院及眾院掌握多數席次，總裁依例會在國會首相指名選舉中獲選為首相，岸田若能連任總裁，意謂連任首相。

不過，岸田內閣支持率持續低迷，六十七歲的石破被認為是熱門接班人選之一。共同社報導，石破廿七日在鳥取縣米子市舉行的自民黨集會上，表態將參加九月總裁選舉。

日本時事通信社七月民調顯示，百分之廿二點一受訪者認為石破最適合擔任自民黨下任總裁；前環境大臣小泉進次郎獲百分之十點九受訪者支持居次；前首相菅義偉以百分之五點二排名第三。有意爭取連任的岸田僅以百分之三點二支持度排名第六。