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美援菲164億 強化自衛能力

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁到訪馬尼拉，卅日會晤菲律賓總統馬可仕及菲國外長馬納羅及防長鐵歐多洛，布林肯宣布美國將提供菲律賓五億美元（約台幣一六四億元）軍事資金。

布林肯在馬尼拉的記者會說，「我們現在正分配五億美元外國軍事注資給菲律賓，來提振與我方在這個區域最早條約盟國的安全合作」，他表示這筆投資將幫助菲律賓軍隊和海岸防衛隊現代化。

布林肯表示，「對於中華人民共和國在南海、東海和其他地方所採取的一些升級行動，我們雙方和該地區許多其他國家都有著同樣的擔憂」。他和奧斯丁警告，如果菲國軍隊、船隻和飛機在太平洋和南海地區受到攻擊，美國將會協防菲國。

菲國國防部長鐵歐多洛表示，用在強化菲國自衛能力的每一塊錢，都有利於對抗任何威脅行為者，「無論是中國還是任何人」。

美聯社報導，前述資金用途將包括海軍裝備。菲律賓駐美大使羅慕德斯說，約一點二五億美元會用在基於二○一四年「加強國防合作協議」（ＥＤＣＡ），提供美軍駐紮的部分菲軍基地建設和其他改善作業。

路透指出，菲律賓基於EDCA已向美軍開放九處地點。馬尼拉去年就同意新增四處，其中三處位在菲國北部，被視為在共軍入侵台灣時具重要性。

菲律賓與中國大陸本月達成臨時安排，以防雙方在具主權爭議的南海仁愛礁再度發生暴力衝突。菲軍廿七日順利對仁愛礁擱淺菲艦從事運補和人員輪換，是去年以來首度未傳衝突的一次。菲國外長馬納羅證實，和中方達成「交換訊息」安排。

但羅慕德斯說，無衝突的運補和輪換只是「暫時」，中方不會止步，菲方決心也不會削減；菲方會持續在美國和其他友善軍事強權協助下強化領土防衛，並打造新的安全同盟。

羅慕德斯也說，菲美研議中的「軍事情報保護協定」，會是菲美防長會談重點。菲律賓官員聲稱，該協議預計今年稍晚簽訂。前述協定讓美國能提供菲律賓高層級情報、飛彈系統在內的先進武器，以及衛星和無人機監視系統使用管道。

菲國總統馬可仕當天稍早接見布林肯和奧斯丁，馬可仕提到美國總統大選目前選情相當激烈，「很意外也很高興你們有空拜訪我們」。

布林肯則說，不論誰是下一位美國總統，美國對菲國的支持不會改變。

美國 菲律賓 馬尼拉

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