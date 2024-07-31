制裁委國恐掀移民潮 拜登兩難

委內瑞拉國家選委會廿九日宣布總統馬杜洛勝選連任，引發美國和部分拉丁美洲國家懷疑。美國總統拜登政府同日表示，華府不排除對委國實施新制裁。紐約時報指出，拜登面臨艱難選擇：制裁委國恐衝擊當地經濟，在十一月美國大選前增加拉美移民赴美；但若不夠強硬，卻可能招致共和黨人批評。

拜登政府要求馬杜洛當局釋出計票列表，警告委國恐面臨外交孤立。華爾街日報報導，阿根廷、厄瓜多、秘魯等九個拉美國家廿九日發表聯合聲明，要求在獨立觀察員在場下查核委國廿八日大選結果。連與馬杜洛相交多年、同屬左派的巴西總統魯拉也呼籲對結果「公正驗證」。亦為左派執政的哥倫比亞外長說，對委國選舉結果釋疑很重要。

但委國外交部宣布，驅逐呼籲釐清大選結果的阿根廷、智利、哥斯大黎加、秘魯、巴拿馬、烏拉圭、多明尼加等七國駐委外交人員，並召回委國在這七國的外交官，指控這些國家屈從華府。

美國國務卿布林肯廿九日已說，美國擔憂委國大選官方結果未反映民意。路透同日引述匿名拜登政府官員說，美方會根據馬杜洛後續行動，評估對委國的制裁政策。白宮國安會發言人柯比說，美國和全球都在關注委國局勢，但他還不願討論美國是否會以進一步制裁來回應。

紐時指出，美國多年來試圖促使馬杜洛失勢。馬杜洛上次在二○一八年當選，該場大選同樣引發質疑，當時美國川普政府以一連串對委國經濟命脈石油業的經濟制裁回應。拜登任內放寬部分懲罰措施，換取馬杜洛保證致力辦理具競爭性的大選。

再對委國實施制裁，可能惡化當地經濟困境並加劇赴美移民潮，偏偏移民是今年美國大選重要敏感議題。但拜登立場若不夠硬，可能助長馬杜洛，並讓共和黨陣營藉機批評拜登對獨裁者態度軟弱。

一位美國資深官員指出，目前看來拜登政府將評估對委國的制裁政策，該政策限制委內瑞拉在國際市場上的石油銷售。不過，美方尚沒有在考慮撤回已發出的石油許可證。

馬杜洛說，美國不應插手他國事務。中國大陸外交部則聲明，國家主席習近平卅日已致電馬杜洛恭賀他連任，中方「堅定支持委方反對外部干涉的正義事業」。俄羅斯總統普亭也向馬杜洛表達希望強化兩國連結。