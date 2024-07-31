委內瑞拉民眾爆示威 抗議大選被偷走

委內瑞拉總統馬杜洛廿九日宣布勝選連任，數以千計憤怒的委國民眾認為選舉有弊，走上街頭抗議「大選被偷走」，撕毀馬杜洛海報，敲打鍋碗瓢盆聲音徹首都卡拉卡斯，並和警方爆發衝突。路透卅日報導，委國大選爭議已至少造成兩人喪生，反對和支持馬杜洛的兩派民眾計畫卅日重新集結，這個南美產油國動盪再起。

法新社報導，民調預測反對派會在這次大選取得壓倒勝，反對派也宣稱獲取三分之二以上選票。但被控效忠馬杜洛的選舉委員會宣布，馬杜洛在廿八日大選贏得第三個任期，拿下五成一選票，勝過對手龔薩雷斯的四成四得票率。許多委國民眾選後上街抗議，表達內心的絕望。

委內瑞拉石油資源豐富，卻深陷經濟危機，人民對於多年惡性通膨、糧食短缺、家庭收入減少，以及被批為獨裁的左翼政府厭倦不已。多數民眾每月只能靠著微薄收入過活，還得忍受糧食、肥皂等基本用品短缺。

一個支持反對派的遊行隊伍從佩塔雷貧民區出發，在傾盆大雨中抵達市中心。國民警衛隊動用催淚瓦斯和橡膠子彈驅散人群。部分示威者阻擋道路，點火並向警方投擲汽油彈。示威浪潮蔓延，大批軍警部署首都街頭，阻止民眾接近總統府「觀花宮」。

廿二歲選民費雪拒絕接受官方發布的選舉結果，她告訴法新社，這場選舉在廿八日當晚被搶走了。費雪說，龔薩雷斯才是這場大選真正贏家，她受夠仰賴政府發放食物的困苦生活，「我不要援助，我要馬杜洛下台」。示威群眾也反覆高呼「自由」口號，表達同樣想法。

路透指出，委國邊境的塔奇拉州和北部城市馬拉凱各傳出一名死者。委內瑞拉非政府組織「刑事司法論壇」負責人羅梅洛則在社群平台Ｘ說，西北部雅拉柯州有一人死亡，另有四十六人在選後示威活動被捕。

當地觀察組織「委內瑞拉衝突觀察站」說，截至當地廿九日晚間六點，委國廿州發生一八七起抗議，但支持政府的民兵和維安部隊採取許多鎮壓、暴力行動。

馬杜洛已承諾，維安部隊會維護局勢平靜，「我們已正持續追蹤極端右派煽動的暴力行為」。委國軍隊長期支持馬杜洛，並未出現軍方將領倒戈跡象。

此前，忠於馬杜洛的委內瑞拉法院禁止人氣頗高的反對派前議員馬查多參選總統後，龔薩雷斯代她出征。委國法院以貪汙罪名禁止馬查多擔任公職十五年，但她喊冤說該罪名子虛烏有，許多民眾也認為指控不實。