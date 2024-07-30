馬克宏表態挺摩洛哥 支持西撒哈拉自治計畫

法國今天說，在摩洛哥王國統治之下實施自治，這是解決爭議數十年之久西撒哈拉（Western Sahara）問題的「唯一」基礎。法國的這番表態，已引發爭取獨立的波利薩里歐陣線強烈不滿。

法新社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）致函祝賀摩洛哥國王穆罕默德六世（KingMohammed VI）登基25週年；信中提到，摩洛哥提出的西撒哈拉自治計畫「現在已成為符合聯合國安全理事會決議，能夠公正、持久而且透過談判手段讓西撒哈拉問題獲得政治解決的唯一基礎」。

原屬西班牙殖民地的西撒哈拉現在大體上由摩洛哥實質掌控，但是獲阿爾及利亞支持的波利薩里歐陣線（Polisario Front）聲稱擁有當地主權，並於2020年宣布進行「自衛戰爭」，尋求西撒哈拉獨立建國。

將西撒哈拉視為「非自治領土」的聯合國自從1991年以來就派遣聯合國西撒哈拉全民投票特派團，強調特派團目的是要負責針對當地的未來進行公民投票。

不過摩洛哥當局一再拒絕進行選項包括獨立的任何投票。

摩洛哥王室盛讚馬克宏上述見解是「支持摩洛哥擁有西撒哈拉主權的重大一步」。

不過波利薩里歐陣線反駁，稱馬克宏支持摩洛哥以「暴力非法占領」這塊土地。

摩洛哥的夙敵阿爾及利亞則於上週就已先發制人，對法國立場轉趨強硬予以譴責。

波利薩里歐陣線宣布成立的「撒拉威阿拉伯民主共和國」（Sahrawi Arab Democratic Republic）雖然是非洲聯盟（African Union）成員，近年來在外交上已迭遭打擊。