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英國泰勒絲主題活動遇襲「3童喪命」全未滿10歲 天后震驚

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導
英國英格蘭西北部一個兒童舞蹈班昨天遭持刀攻擊，導致3名孩童喪命。 美聯社
英國英格蘭西北部一個兒童舞蹈班昨天遭持刀攻擊，導致3名孩童喪命。 美聯社

英國英格蘭西北部一個兒童舞蹈班昨天遭持刀攻擊，導致3名孩童喪命，當時現場正舉辦以美國流行樂天后泰勒絲為主題的活動。泰勒絲今天表示，這場可怕攻擊令她「十分震驚」。

英格蘭西北部利物浦（Liverpool）以北濱海城市南港（Southport）一個瑜珈與舞蹈工作坊，昨天遭一名17歲男子持刀攻擊，警方已逮捕這名嫌犯，目前還不清楚犯案動機。

根據發布在網路的廣告，事發當時現場正在舉辦一場以泰勒絲（Taylor Swift）為主題的活動，開放給6到11歲兒童參加。

泰勒絲今天在社群媒體Instagram發文寫道：「昨天發生在南港那場可怕攻擊不斷湧上我的心頭，我感到十分震驚。」

美聯社報導，有一名遇刺受傷的9歲女孩今天不治身亡，死亡人數增至3人。先前喪命的兩名女孩分別為6歲及7歲。

據報導，有8名孩童及2名大人仍在醫院治療。這兩位成人及其中5名小孩情況危急。

泰勒絲今天在社群媒體Instagram發文「昨天發生在南港那場可怕攻擊不斷湧上我的心頭，我感到十分震驚」。 美聯社
泰勒絲今天在社群媒體Instagram發文「昨天發生在南港那場可怕攻擊不斷湧上我的心頭，我感到十分震驚」。 美聯社

命案 殺人 泰勒絲 英國

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